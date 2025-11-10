Juicio al fiscal general del Estado: Page reclama coherencia a García Ortiz: "Se defendería mejor fuera de la Fiscalía"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha mostrado su valoración sobre las primeras comparecencias del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con un consejo para acometer su defensa que tendría un "mucho mejor" desarrollo desde fuera de la Fiscalía por una cuestión de coherencia.

En un acto en Cuenca para comenzar la semana final del juicio en el Tribunal Supremo, uno de los presidentes autonómicos socialistas que no se encuentra en consonancia con varias de las decisiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que para defender su honor y su inocencia García Ortiz tendría que haber dejado sus funciones de manera voluntaria antes de su declaración ante el Tribunal Supremo. "Se defendería mucho mejor no estando en la Fiscalía, aunque sólo sea por la coherencia de que él tendría que cesar a todos los cargos que, por debajo, fueran imputados por cualquier tipo de delito", ha asegurado.

Mostrando su rechazo a las decisiones del fiscal general del Estado que le han llevado al banquillo de los acusados, el díscolo socialista ha admitido que Ortiz no le transmite "una mala sensación personal" y para respetar los valores democráticos a Page le "gustaría que se pudiera defender" siguiendo los trámites recogidos por los órganos judiciales. Sin cambiar su percepción sobre los términos de la defensa ha dejado claro que no deja de ser una "polémica distinta" de la presentada.

A diferencia del líder de los socialistas o diversos ministros que han recalcado la inocencia del fiscal general del Estado en diversas ocasiones, Emiliano García Page no ha puesto la mano en el fuego por el fiscal general del Estado. En este sentido, ha preferido no valorar el grado de culpabilidad, ya que es una decisión que tomará la Justicia antes de que acabe la semana. "Desconozco totalmente la casuística del caso", ha sentenciado.

Una semana decisiva para Álvaro García Ortiz

Jueves por la tarde. Esa es la fecha escogida por el Tribunal Supremo para cerrar las comparecencias sobre la presunta revelación de secretos del fiscal general del Estado contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Con un escenario sin una resolución oficial se ha llegado al ecuador del juicio con varios días de descanso para valorar el impacto de las primeras sesiones.

Con las consultas a las acusaciones y a las defensas realizadas por LA RAZÓN, se mantiene la balanza con diversas versiones a la espera de que se produzcan las valoraciones finales. La defensa del fiscal general del Estado apunta a que no "existen pruebas" de que se produjese la filtración por parte de García Ortiz, mientras que las acusaciones han salido satisfechas de la primera semana que ha transcurrido en el seno del Tribunal Supremo. "Si ahora tuviera que apostar todos mis ahorros a una apuesta, sería a que lo condenan", apuntaron fuentes de una acusación a este diario.