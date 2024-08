Podemos sentencia la legislatura por la «inacción» del PSOE

Podemos retoma el curso de la misma forma que lo acabó; aumentando la presión contra el Gobierno y dejando en el aire su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y al resto de proyectos del Ejecutivo.

El pacto del Gobierno con el Partido Popular para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial causó un grave malestar entre los principales aliados del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados y, de hecho, Podemos ha hecho una especial «causa bellis» con este asunto.

Para los morados, la legislatura «está muerta» desde ese momento. Un mantra que los morados repiten con el objetivo de someter al Gobierno, a pesar de que ellos mismos, cuando estaban en Moncloa habrían firmado el mismo pacto de renovación del órgano de los jueces. El partido busca visibilidad y alzarse como oposición al Gobierno, a la par que organiza su reconstrucción para tratar de ser, de nuevo, el partido hegemónico a la izquierda del PSOE tras la pugna con Sumar.

Así, el partido inicia el curso tratando de poner contra las cuerdas al presidente del Gobierno y no dando por hecho ningún apoyo al bloque de izquierdas. Una situación que complica todavía más la endiablada aritmética con la que debe contar el Ejecutivo para el resto de la legislatura, sobre todo en medio del desafío de Junts y de ERC. Ayer, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, dio por finiquitada la «legislatura progresista ante la inacción» del PSOE, que ha preferido –denuncia– «consumar el pacto de la vergüenza» acordando con el PP la renovación del Poder Judicial. Los morados ven ya una prórroga de los Presupuestos en el momento previo a que el Ejecutivo lleve de nuevo el techo de gasto al Congreso de nuevo. Avisan desde el partido que no permitirán «ni un recorte» si se inician las negociaciones para las cuentas públicas, informa Ep. La formación, cuyos votos son vitales para que Hacienda pueda aprobar unos nuevos presupuestos, no aclaró cuál sería su posición. «Primero habría que ver si el PSOE tiene esa voluntad de presentar presupuestos, porque yo creo que el PSOE está en una actitud de absoluto ‘tran tran’. No me extrañaría nada que no presentasen presupuestos», avisó.

Tampoco quiso adelantar el portavoz cuál será la posición de los morados hoy en las peticiones de comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «Más allá de las peticiones de comparecencias», el «problema es que el PSOE ha matado la legislación progresista», censuró.

El dirigente criticó que este año la «inacción» del Gobierno es «absoluta» y no se va a tomar «ninguna medida en clave de transformación ni avance en derechos en este país». Contrapuso la situación que a su juicio se daba cuando Podemos estaba el Gobierno –en un ataque a Sumar–. «Podemos arrancaba al PSOE medidas de izquierdas y progresistas», aseguraba. «Por algo el Partido Socialista echó a Podemos del Gobierno, porque no tenía ningún interés en tener un aliado incómodo para ellos».