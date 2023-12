Podemos tira de Montero en las europeas como vía para resurgir

No hay vuelta atrás. La ruptura de Podemos con Sumar ya es total. Y el paso que dio ayer el núcleo duro de la formación morada –cada vez más aislado de la opinión del resto de dirigentes– es claro. La secretaria general, Ione Belarra, activo el botón de la desconexión total, el mismo que días antes había probado ya el exlider Pablo Iglesias, quien abrió la veda a este escenario.

Podemos se presentará en solitario a las próximas elecciones europeas que se celebrarán en el mes de junio. Será un plebiscito en toda regla entre Podemos y Sumar, donde ambos demostrarán su fuerza electoral. Y será, como estaba previsto, Irene Montero la candidata de Podemos para las europeas.

Este será el primer ring político entre Podemos y Sumar en el que se batirán por la hegemonía del poder a la izquierda del PSOE. Espacio que hasta las últimas elecciones ocupaba Unidas Podemos y que perdió en favor de Sumar. Es este motivo el que ha llevado al choque total entre ambas fuerzas. Las elecciones europeas son una medición de calibre importante para esta batalla puesto que ambos partidos acudirán en las mismas condiciones a las urnas. El sistema electoral de estos comicios es de circunscripción única, sin barrera electoral y con lista cerrada. Es por ello que se podrá medir el poder real de ambas fuerzas, aunque sea en unas elecciones lejanas al ámbito nacional.

El partido logra impulso y reactivarse en un momento de crisis interna propia tras las últimas salidas de cargos en Madrid por el choque con Sumar. A la vez, dan más poder todavía a su máximo activo político, la exministra de Igualdad, la cual fue vetada por Yolanda Díaz para las elecciones generales. Esto, en vez de debilitar a los morados, acabó fortaleciéndolos, según el análisis morado después de verse reducidos a cinco diputados en el Congreso. Así, los morados confían resurgir de la mano de Irene Montero. Es, la oportunidad clave después de varios intentos en los que, por el camino han perdido poder electoral. Quedan 22 morados con representación o bien en las cortes generales o autonómicas, después de contar con 177.

A la vez, consiguen promocionar la figura de la número dos de Podemos, que si bien en España está desgastada política y mediáticamente por la guerra con Sumar o tras los efectos de la ley del «solo sí es sí», en Europa cuenta con una buena imagen como artífice de «una generación de derechos feministas», tal y como la reconocen sobre todo en Latinoamérica.

Fue Ione Belarra la que escenificó ayer la propuesta de Podemos para que Irene Montero sea candidata. Una decisión que, sin embargo, no fue consultada en los órganos de dirección, según ha podido saber este diario. En el partido defienden que cuentan con el aval para decidir su hoja de ruta propia, aunque esto ha causado recelos dentro del partido. «Quiero pedirle a Irene Montero, una militante extraordinaria, una mujer inteligente, honrada, humilde, que se presente a las primarias de Podemos y que si así lo decide la militancia sea la candidata a las elecciones europeas», proclamó Ione Belarra, como si fuese una especie de favor personal que ella suplicaba a Montero.

«Quiero pedirte Irene que nos ayudes a poner en pie en lo más alto, la bandera de la justicia social, del feminismo, del ecologismo, de las que no se callan cuando es difícil hablar, la bandera de las que no se rinden incluso cuando nos derrotan», dijo. «Nadie mejor que tú para ayudarnos a poner en pie un nuevo proyecto ambicioso que haga avanzar España hacia el futuro, igual que has hecho avanzar nuestro país en políticas feministas».

Montero aprovechó su primera intervención como candidata para mandar recados directos a Sumar. «Nos merecemos más, no tenemos que aceptar el retroceso de derechos de PP y Vox, ni el ‘no se puede’ del PSOE». «Necesitamos un izquierda fuerte, un feminismo fuerte, que no acepte callarse, porque sabemos que nuestra voz es necesaria y que no podemos callarnos ante las peticiones de silencio de socialdemocracia», dijo. No se quedó ahí, sino que acusó a Sumar de ser indistinguible del PSOE. Reprochó que Díaz se conforma con «unas migajas del poder del bipartidismo a cambio de silencio y de dejar las cosas como está». Así, empieza Montero su carrera a Europa para salvar también a su partido.