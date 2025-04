Polémica penitencia: Policías denuncian el agravio comparativo con los agentes locales en la Semana Santa

Los policías nacionales viven la penitencia de Semana Santa. No es la primera vez pero desde el sindicato Jupol, mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía ha vuelto quieren que se ponga fin a este agravio comparativo. Por ello han denunciado ante la Dirección General de la Policía (DGP) la “absoluta falta de reconocimiento económico” hacia los agentes nacionales que participan en los dispositivos de seguridad desplegados durante la Semana Santa.

La organización sindical ha solicitado formalmente la creación de una partida presupuestaria específica que reconozca la singularidad, complejidad y exigencia de estos operativos, los cuales -según recuerdan- deberían ser considerados como servicios extraordinarios, tal y como establece el Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, en su apartado D sobre gratificaciones por este tipo de servicios.

Desde Jupol califican como “inaceptable” que, mientras agentes de la Policía Local -como en Sevilla- pueden llegar a percibir entre 280 y 400 euros por jornada adicional en estas fechas, los policías nacionales no solo reciben cantidades muy inferiores (una media de 80 euros brutos, y hasta 140 en el mejor de los casos), sino que en muchos casos no reciben compensación económica alguna, limitándose a descansos compensatorios. Además, critican que muchos de estos servicios son “forzosos” y se organizan “sin planificación previa”.

Discriminación entre cuerpos

Jupol considera que la situación actual representa una “clara discriminación retributiva” entre cuerpos policiales. En Sevilla, el Ayuntamiento ha aprobado gratificaciones específicas para la Policía Local, mientras que los nacionales enfrentan cancelaciones de permisos, turnos alterados y la imposibilidad de descansar durante varios años consecutivos en Semana Santa, todo bajo el paraguas de las “necesidades del servicio”. “Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía asumen jornadas que a menudo superan las 10 o 12 horas, sin una retribución acorde ni actualizada desde 2015”, denuncia el sindicato.

Falta de previsión y efectos en la operatividad

El sindicato policial también apunta a una “crónica falta de previsión” por parte de la DGP para un evento cuya celebración y magnitud son conocidas con antelación cada año. Esta desorganización, según el sindicato, no solo afecta a los derechos laborales de los agentes, sino también a la operatividad general del cuerpo, ya que la movilización masiva de efectivos y las libranzas no planificadas dejan a otras unidades mermadas. “No entendemos cómo, tratándose de una de las celebraciones más importantes del país, no se planifica con la antelación necesaria ni se establece un esquema claro de remuneración y descanso para los agentes que garantizan la seguridad del evento”, subraya JUPOL.

Finalmente, el sindicato exige una retribución “justa e inmediata” para todos los policías nacionales que participen en operativos extraordinarios como el de Semana Santa, y reitera la necesidad urgente de una verdadera equiparación retributiva con otros cuerpos policiales.