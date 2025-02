Policías no corroboran los informes de las vigilancias al jefe de Ocon Sur: "No recoge nuestra información"

El futuro judicial del teniente coronelDavid Oliva se dibuja con mayor optimismo. Siete agentes de la UDYCO Central de la Policía Nacional han declarado en sede judicial que en sus vigilancias no vieron al antiguo jefe de Ocon Sur en los puntos de interés donde se ubicaron. "El informe no recoge la información de nuestros seguimientos", han señalado.

El caso se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid a pesar de las trabas que ha puesto la Fiscalía para continuar con el procedimiento. El primer turno de comparecencias fue el 22 de enero con el testimonio del inspector de la UDYCO Central que firmó el informe contra Oliva. Se encuentra en el procedimiento como investigado.

Este mando de la Policía Nacional solo respondió a las preguntas de la fiscal y de su abogado. Solo se limitó a reconocer de forma escueta que en los documentos existe un error involuntario de fechas.

Policías "no vieron" al jefe de OCON Sur

Sin embargo, el avance de este procedimiento se ha producido con la declaración de los siete policías que practicaron las vigilancias. Cuatro acudieron a sede judicial mientras que tres estuvieron presentes por videoconferencia.

Los tres que no acudieron al juzgado madrileño afirmaron que no recordaban haber hecho las vigilancias. El resto de sus compañeros admitió que habían realizado estos seguimientos pero que no vieron en los lugares al teniente coronel de OCON Sur. "No vi a esas personas", señaló uno de los miembros de la UDYCO Central.

Asimismo, reconocieron que no tomaron fotografías en los puntos donde se ubicaron y, además de no observar a David Oliva, tampoco vieron en la zona a ningún miembro del clan de "Los Ariza", un conocido grupo de narcotraficantes.

Sobre este asunto, la defensa del mando de la Guardia Civil incide que en las supuestas "informaciones de fuentes confidenciales no se corresponden con la realidad. "No están contrastadas o son manifiestamente falsas", rubrican.

"Se desconoce si se llevó a cabo algún tipo de vigilancia, pero de lo que sí se tiene constancia... es que David Verdejo, que no tiene vinculación con este clan, estaba el 28 de noviembre de 2019 en Lisboa y no en la pedanía de Bolonia. El teniente Fuentes no estuvo ese día a menos de 100 km de distancia de Bolonia", subrayaba el informe del abogado de Oliva.

Las vigilancias al teniente coronel David Oliva Cedidas

La representación legal del antiguo jefe de OCON Sur aseguró que las fotografías que contiene el informe en realidad están sacadas de Google Maps. También critican que ubican al mando del Instituto Armado en puntos donde no estaba en esas fechas y aportaron facturas para corroborar esta información.

Cabe recordar que, en base a este informe de la Policía Nacional, el antiguo jefe de OCON Sur fue investigado en otro procedimiento en la Audiencia Nacional donde se le acusaba de colaborar de forma activa con estos delincuentes. El caso quedó archivado. "Nosotros la información se la pasábamos a nuestro mando", relató uno de los policías.

"No recoge los datos que proporcionamos"

Al hilo de esto, los funcionarios reconocieron que la supuesta falsedad de los informes. "No recogen los datos que les proporcionamos", afirmaron. No obstante, los agentes no supieron decir de dónde se había recabado las informaciones que salen reflejadas en las diligencias.

La próxima cita que será clave para el devenir de la causa será el próximo 12 de marzo cuando declare el último de los agentes de la Policía Nacional que estuvo en las vigilancias. A la vista de estas declaraciones, el abogado del teniente coronel Oliva, José María Ramírez Pedrosa, está estudiando solicitar nuevas diligencias para la fase de instrucción.

Una de las imágenes sacadas de Google en las vigilancias Cedidas

Desde el entorno de David Oliva se explica a LA RAZÓN que las pruebas fotográficas que presentaron en los documentos ya aparecían dos años antes en otras diligencias del Cuerpo. Por ello, consideran que los "hechos que se investigan son sumamente graves y están constatados".

El Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico, conocido comoOCON Sur, nació en noviembre de 2018 y permaneció activo hasta septiembre de 2022. Se trataba de una unidad de élite con unos 150 miembros que puso a raya al narcotráfico durante casi cuatro años y cuyos motivos para su desmantelamiento cabalgan en el terreno de la especulación. «Los agentes esperaban a los traficantes enterrados en la arena de la playa», señalan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.