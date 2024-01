La Policía frustra otro intento de fuga de inmigrantes mediante butrón en Barajas

La Policía Nacional ha frustrado un nuevo intento de fuga de inmigrantes solicitantes de asilo que se encontraban en la sala 4 del aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez. Los migrantes estaban realizando un nuevo butrón en el falso techo de una de las duchas, aunque, en esta ocasión, tampoco han logrado escapar.

Este es el segundo butrón que los inmigrantes ilegales realizan para huir como ya ocurrió hace una semana cuando lo intentaron también a través de otro butrón que realizaron en el techo. Desde el SUP advirtieron de quelas infraestructuras de cartón no sirven para controlar con garantías las salas hacinadas de personas que no están sometidas a una privación de libertad bajo régimen penitenciario.

Sí que lograron fugarse 17 marroquíes de la sala de "inadmitidos" de la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas a los que se suman 9 más que ya lo hicieron una semana antes. De ellos, solo uno fue detenido tras lesionarse durante la fuga. En concreto, se escaparon tras romper el cristal de una de las ventanas de la sala en la que se encontraban y acabaron en una de las pistas de la terminal.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha venido denunciando durante dos semanas la situación de insalubridad y "hacinamiento" que se vive en las salas donde esperan los solicitantes de asilo donde hay más de 300 personas distribuidas en diferentes salas. Hoy el SUP ha denunciado la situación en la que trabajan los agentes ante la Inspección de Trabajo después de que Cruz Roja hiciera público el abandono del servicio algo que ya venían constatando y denunciando los policías.