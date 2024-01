La Policía frustra un nuevo intento de fuga de inmigrantes a través de un butrón en Barajas

La Policía Nacional ha frustrado un nuevo intento de fuga de inmigrantes solicitantes de asilo que se encontraban en la sala 4 del aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez. Los migrantes estaban intentado huir a través de un butrón del falso techo de la sala, aunque finalmente no ha conseguido escapar ninguno.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado en los últimos días la situación de insalubridad y "hacinamiento" que se vive en las salas donde esperan los solicitantes de asilo donde hay más de 300 personas distribuidas en diferentes salas.

Según advierten fuentes policiales las infraestructuras de cartón no sirven para evitar salas hacinadas de personas que no están sometidas a una privación de libertad bajo régimen penitenciario. Por ello, desde el SUP denuncian que AENA no les dota de infraestructuras adecuadas para evitar "puntos débiles" por donde pueden fugarse tales como sellar la ventana que rompieron y por la que se fugaron este fin de semana 17 marroquíes o los falsos techos. "¿Alguien cree que una prisión tiene falsos techos?", se preguntan. Recuerdan que los policías están dando el 300% y "nos encontramos con un muro en forma de trabas por distintas instituciones", denuncian sindicatos policiales. Y es que desde Jefatura de la Policía Nacional han tenido que apoyar con su propio servicio de limpieza la zona, reforzando el aeropuerto de Barajas cuando esta es una función que no le compete.

Además, denuncian que sigue sin resolverse la situación en la sala 2 "provisional" donde se encuentran mujeres y niños, un habitáculo cerrado donde no hay ventilación ni duchas. "Cruz Roja sigue lavándose las manos sin asistir socialmente y sin limpiar donde se encuentran los asilados". Denuncian también que las recetas médicas de los asilados se acumulan días porque desde Cruz Roja, que es quien debe hacerse cargo de esas recetas y traer el medicamento que corresponda al asilado, no lo está realizando.

El Ministerio del Interior trabaja por intentar resolver la situación. De momento, se está preparando un traslado al CIE, posiblemente al de Aluche, de entre 30-50 personas. Sin embargo, tras llevar a cabo un amplio despliegue policial para dicho traslado, el autobús solo ha podido llevarse a 4 inmigrantes ya que se puede existir alguna traba. El ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros requiere de un proceso de solicitudes burocráticas y judiciales pero si hoy llegan de nuevo 30 inmigrantes más solicitantes de asilo el problema persiste. Desde el SUP se preguntan dónde está el Ministerio de Asuntos Exteriores y preguntan por qué no se les dice qué pasa con los visados de tránsito a Senegal, Mali o Marruecos.