Policías nacionales a Marlaska: "Nada esperamos del que nada ha hecho en estos años"

"Nada esperamos de quien nada ha impulsado en estos años para mejorar los derechos profesionales de los policías. Estamos ante la confirmación de que el ministro es un superviviente, que ha salido airoso de todas las crisis de gobierno y que se perpetúa en el cargo pese a haber sido reiteradamente reprobado y criticado por partidos de todo el espectro parlamentario", señala la Confederación Española de Policía (CEP) en un comunicado.

"La resistencia en el cargo no es una virtud, desde nuestro punto de vista, sino la garantía de que las polémicas y discrepancias sindicales se acentuarán por su acreditada indiferencia ante las reivindicaciones que hemos planteado en estos años", agregan.

"Para el ministro, la agenda de mejoras y avances en nuestra carrera profesional ocupa un lugar residual y su balance en este

ámbito se ha limitado a ejecutar parcialmente el acuerdo de equiparación salarial. Desde 2020 no ha impulsado ni una sola reforma que haya mejorado las condiciones de trabajo de los policías. El ministro tiene una oportunidad de oro para corregir esa distancia abismal con los sindicatos en esta legislatura. Pero debe hacerlo con hechos y no con promesas genéricas e inconcretas. Su crédito con los sindicatos está a cero y para poder establecer una relación normalizada debe presentar una agenda de proyectos y mejoras. Si no es así, si de nuevo sitúa las necesidades de los policías en los últimos puestos de sus prioridades, volverá a tener la denuncia unánime y el rechazo".

Para AUGC, el ministro Marlaska no ha estado a la altura de las circunstancias en la última legislatura por lo que demandan cambios urgentes. "La situación actual del cuerpo de la Guardia Civil es de gran preocupación. Queremos denunciar la falta de respuesta a las necesidades y demandas de los hombres y mujeres que componen la institución donde a nuestro parecer es evidente que existe una brecha significativa en la comunicación entre el ministerio del Interior y las asociaciones representativas. Aún quedan asuntos pendientes de gran calado que afectan a la vida social, económica y profesional de los guardias guardias civiles. Desde el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial hasta el reconocimiento del colectivo como grupo de riesgo para una jubilación similar al resto de cuerpos policiales, la implementación de una jornada laboral digna y la remuneración adecuada mediante sistemas de productividad, así como la aplicación del Código Penal Militar mientras se realizan funciones policiales, la declaración de Zona de Especial Singularidad o la búsqueda de una segunda generación de derechos para los guardias civiles donde puedan expresar sin limitaciones sus demandas y reclamaciones en el seno del Consejo de la Guardia Civil".

"Actualmente existe una fractura en la comunicación entre la dirección actual del cuerpo y las asociaciones profesionales, donde los últimos directores generales nombrados por el ministro Marlaska no han ayudado a que exista una clara voluntad de querer realizar cambios en la institución y establecer cauces de interlocución".