El PP pone condiciones al Gobierno para el reparto de menores migrantes como un fondo de contingencia

Los populares acuden mañana a la reunión sectorial que tratará el reparto de menores no acompañados (Menas) con la idea de "solidaridad toda, chantaje, ninguno". Y esa será la consigna de todos los territorios gobernados por el PP, unido a que el reparto se haga "con carácter general" ya que subrayan la importancia de hacerlo siempre que se haga "hasta el límite de su capacidad" porque, excederla, sería "inhumano" y "corresponde al Gobierno central habilitar los medios y la gestión de los mismos". De lo contrario, apuntó el portavoz del PP, Borja Sémper, el Gobierno estará contribuyendo a aumentar la inseguridad. Y es que, incide que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no tiene política migratoria" y esto puede generar unos "problemas extraordinarios" y "nosotros queremos evitar esos problemas extraordinarios".

Ante la amenaza de Vox de romper los gobiernos autonómicos si aceptan el reparto de menores no acompañados, Sémper ha recalcado que "las amenazas y los chantajes les funcionan a los independentistas con Sánchez, pero con Feijóo no funcionan". "Se equivoca quien intente amenazar. Ellos verán lo que hacen. Nosotros somos un partido de Estado, serio, responsable, que cree que Canarias es España y que un problema en Canarias es de todos los españoles". "Nuestra posición es la de la sensatez y con nosotros los órdagos no funcionan".

También ha denunciado que el Gobierno central no ha cumplido sus obligaciones ni ha favorecido el reagrupamiento familiar de los menores migrantes. "Tenemos un Gobierno irresponsable en materia migratoria para tapar su inacción y su inoperancia". Ha recalcado que los menores no acompañados "no son paquetería" y que, en el partido que lidera Feijóo "somos solidarios, pero no lo es con este Gobierno, sino con los canarios que se ven desbordados con esta situación. "Todos los presidentes lideran la acogida, pero nadie puede pedirles que acojan más de lo que puedan". Para todo de lo que vaya más allá de la capacidad de los medios de acogida de los que disponen, advierte de que "es el Gobierno el que debe poner los medios". Y es que, el portavoz del PP, asegura que en los territorios en los que gobiernan ya están al límite de sus capacidades "casi todas". Por ello ha tildado de "inmoral" lo que está haciendo el Ejecutivo con seres humanos donde las comunidades los están acogiendo con los recursos de sus propias comunidades sin ayuda del Ejecutivo.

Los territorios gobernados por el PP van a reclamar en esa Conferencia Sectorial un "fondo de contingencia" que dote a las comunidades para abordar la acogida de esos menores y que también se proporcione a las comunidades "medios personales, materiales, técnicos y económicos para abordar la grave situación de los menores".

Además, el PP ha anunciado que remitirán a la Comisión Europea una carta alertando de lo que está haciendo el Gobierno y de su inacción. "Lamentamos que tengamos que hacerlo pero tenemos que hacerlo".

Sémper ha insistido en la postura de "solidaridad" del PP y duda de la voluntad del Gobierno por hacer algo con este caos. "El Gobierno trata a los menores no acompañados como paquetería exprés". Los de Feijóo también reclaman que se trabaje con los países de origen para atacar a las mafias, se implemente un verdadero control de fronteras, se establezcan rutas regulares para los que quieran venir a trabajar. Asimismo, se ha preguntado dónde está el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para que explique qué gestiones ha hecho en origen. "Este gobierno es incompetente". Por ello insisten en reclamar al Ejecutivo que "ejerza sus competencias en frontera y que active todos los recursos de la UE y todos los recursos para hacer frente a la situación que se está haciendo".

Los populares quieren que "todas las comunidades participen, sin excepción" ya que en el último reparto, La Rioja y Castilla-La Mancha, gobernadas entonces ambas por el PSOE, se negaron. Ahora sospechan de que País Vasco y Cataluña, socios del Gobierno, podrían quedar fuera de ese reparto.

El PP no disponía aún de ningún documento sobre la propuesta que llevaría el Ejecutivo a esa reunión ni de los puntos a tratar. Reclaman que les expliquen qué pretenden hacer con esos menores, qué futuro se les ofrece, qué perspectivas o de qué manera llegarán a las comunidades; cuánto tiempo pretenden que estén acogidas... Y además, "queremos que todo esto sea público y firmado", porque no se fían del Ejecutivo de Sánchez.