El presidente del CGPJ pide que no se desclasifiquen hechos para su "espuria difusión" en "comisiones extravagantes"

"Creo manifestar el sentimiento de la práctica unanimidad de la carrera judicial si ruego, con la humildad que deriva de mi contingente legitimación, que no se nos llame a comisiones extravagantes". Así lo ha expresado, nuevamente, el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte. Y añadió que "si está en sus manos no llamarnos, también lo está el no propiciar los mismos desencuentros desclasificando para su espuria difusión hechos totalmente fuera del contexto en el que surgieron".

De este modo, aludía a las comisiones parlamentarias, tres de las cuales ya se han aprobado en el Congreso, para revisar las decisiones judiciales que han adoptado los jueces en diversas causas. Todo ello, en el contexto del pacto de investidura firmado entre el PSOE y los partidos independentistas. En este texto se acusa a los órganos jurisdiccionales de "lawfare", es decir, de uso con fines políticos de tribunales y juzgados.

Precisamente en un guiño a este pactos, Guilarte recordó que en los contratos, "no vinculan las prestaciones imposibles y tampoco las ilícitas, se tienen por no puestas", en alusión a dicho acuerdo que desató una reacción unánime de rechazo por parte de los jueces. Y "los pactos en perjuicio de terceros" aclaró "precisan del consentimiento de esos terceros", en alusión a los jueces.

Durante su intervención, también señaló que esta parece ser ahora la "sensibilidad ministerial", en alusión al ministro de Justicia, "que los jueces no tienen obligación a asistir a comisiones de investigación".

"Se reconoce ya sin titubeos al improcedencia de tales llamadas" para que los jueces expliquen y rindan cuentas de sus decisiones judiciales, tal como exigía Junts en el pacto para investir a pedro Sánchez que firmó con PSOE. En el texto, además de la creación de las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, se acusaba a los magistrados de cometer "lawfare", es decir, la instrumentalización de la Justicia con objetivos políticos.

Y celebró el cambio de opinión de Félix Bolaños: "Bienvenidas sean esas acertadas palabras que, defendidas en otro momento y escenario, quizás hubieran evitado plasmar el perturbador anglicismo en documento alguno", señaló Guilarte, precisamente por la inclusión de ese concepto.

Asegura que si esa reacción se hubiese producido antes, se habrían "ahorrado" numerosas tensiones. "Por favor, no nos defrauden. Insistan en la cabal línea emprendida, que agradeceremos", explicó.

Y advirtió que si se vuelve a cambiar de criterio, Y expresó su apoyo para evitar una confrontación entre poderes del Estado.