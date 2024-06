Primer cara a cara entre Sánchez y Milei tras el choque diplomático por Begoña Gómez

Será hoy, en Suiza, durante la cumbre internacional sobre Ucrania. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo argentino, Javier Milei, coincidirán este sábado por primera vez desde que se produjo el choque diplomático que acabó con la retirada definitiva de nuestra embajadora en Buenos Aires.

Y si bien no hay ningún encuentro previsto entre ambos mandatarios, hay que recordar que a esta cita acuden las delegaciones de noventa países, la mayoría encabezadas por jefes de Estado o de Gobierno, no se descarta que pueda producirse algún tipo de acercamiento entre ellos o saludo protocolario. Lo que sí es un hecho es que tanto Milei como Sánchez coincidirán en las sesiones plenarias previstas durante todo el fin de semana en el complejo hotelero de Bürgenstock.

Hay que señalar que la crisis diplomática abierta con Argentina dio oxígeno a Sánchez para la campaña a las elecciones europeas del 9J. Y lo que empezó como un "insulto personal" derivó en lo que los socialistas denominaron un ataque a las "instituciones españolas y nuestra soberanía nacional". El presidente de Argentina utilizó un acto de Vox para atacar a Sánchez, al que calificó de "calaña atornillada al poder". Un mitin en el que también acusó a Begoña Sánchez de ser una "corrupta", palabras que provocaron el choque diplomático entre ambos países.

La reacción del Gobierno fue inmediata. La Moncloa distribuyó esa misma tarde una declaración institucional del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la que exigía una petición inmediata de excusas públicas y avanzaba que se llamaría a consultas "sine die" a la embajadora española en Buenos Aires por lo que se interpretaba como un ataque directo a la "soberanía" del país. Un choque diplomático que terminó con la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires.

Esta respuesta, cuanto menos controvertida, amplificó aún más la crisis diplomática, ya que en situaciones anteriores de choque con otros países no se había dado nunca. A saber, los enfrentamientos con países como Argelia, Marruecos o en las últimas semanas con Israel, a cuenta de los ataques en la franja de Gaza. A pesar de que se acusara al Gobierno de estar alineado con Hamás, se convocara a la embajadora española en Tel Aviv para una "dura reprimenda" o se retirara a la embajadora en España, Exteriores no activó entonces ninguna medida de reciprocidad con Israel. Una circunstancia que los socios de la coalición no tardaron en recordar al Ejecutivo.

Pasadas las elecciones, el interés en avivar este choque ha decaído. Hay que señalar que Milei coincidió con el rey Felipe VI el pasado 1 de junio durante la toma de posesión del presidente de El Salvador, Nayik Bukele. Cuando el monarca español entró en el salón del Palacio Nacional de El Salvador, donde se celebró el acto de investidura, miró hacia su derecha realizando un gesto protocolario hacia Milei y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que estaba sentado a su lado.

La agenda del presidente del Gobierno no incluye ningún contacto con Milei. Mientras, el mandatario argentino tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien le hará entrega de la Orden de la Libertad, una de las más altas condecoraciones que el país otorga a líderes extranjeros. Una vez terminada la cumbre, Milei regresará a Argentina, pero regresará a España el próximo 21 de junio para recibir un galardón del Instituto Juan de Mariana.