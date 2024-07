PP y PSOE dan el primer "sí" a la reforma para la "despolitización" del Poder Judicial en un Pleno tenso

El Congreso ha dado el "sí" a la toma en consideración (primer filtro parlamentario) de la proposición de ley que han pactado PP y PSOE para iniciar la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con esta iniciativa, se mandata a los nuevos vocales del CGPJ a que elaboren en el plazo de seis meses un informe que sirva de base para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección del gobierno de los jueces, un órgano clave porque hace nombramientos en el Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.

La proposición de ley, en todo caso, tan solo ha contado con el apoyo de PP y PSOE ya que ninguno de los socios del Gobierno la ha apoyado, lo que ha reflejado aún más la soledad de Pedro Sánchez, a la vez que los populares avisaban que no serían el salvavidas para el Gobierno durante la legislatura. Además, el Pleno ha tenido momentos de mucha tensión, protagonizados por los socios independentistas de Sánchez, que han señalado a algunos magistrados: de hecho, Míriam Nogueras (Junts) ha acusado a los jueces de "mafia".

El portavoz del PP Miguel Tellado ha sido el primero en intervenir y ha advertido al Gobierno que el acuerdo del CGPJ "no es un balón de oxígeno" a Sánchez, sino un "balón de oxígeno" a la independencia judicial. Tellado ha justificado por qué han tardado tanto en llegar a un acuerdo, asegurando que ha sido así porque "este no es un Gobierno más" y, por ello, el PP se ha negado a llegar a un acuerdo de renovación "como los de siempre". Ahora mismo, PP y PSOE han acordado renovar el CGPJ, compuesto por 20 miembros, y reformar el sistema de elección de cara a la próxima renovación, dentro de cinco años.

Tellado ha criticado las actuaciones del Gobierno, con nombramientos como el de Dolores Delgado para ser Fiscal General del Estado o el de dos exaltos cargos de Moncloa en el Tribunal Constitucional. "No podíamos aceptar tratar a este Gobierno como uno más porque no lo es", ha insistido Tellado, quien ha asegurado que habían pedido unas "garantías adicionales". En este sentido, el portavoz del PP ha asegurado que el Gobierno ha encontrado "límites" en la Comisión Europea, la Constitución y el PP porque, según él, han forzado a Sánchez a llegar a un acuerdo que "despolitiza" el CGPJ. "El acuerdo está comprometido ante el PP y ante la Comisión europea", ha zanjado, antes de asegurar que confía en que "la legislatura finalice lo más pronto posible".

El PSOE, por su parte, ha tratado de diluir la foto de la soledad que ha retratado el pleno y ha buscado poner el foco en explicar el acuerdo y en felicitarse por desbloquear la cúpula del CGPJ. “Para los socialistas es un buen día. Venimos a ratificar un buen acuerdo. Deberíamos celebrar más los acuerdos y menos las disputas”, ha reclamado el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López.

Los socialistas han recogido el guante del repaso de los populares y lo han usado como un bumerán. Para Patxi López, con la intervención de Tellado se demostraba que al PP “le da vergüenza llegar a acuerdo con el PSOE o tiene miedo ante algunos que están enfadados (dentro del PP por el pacto) y vienen aquí a disimular”.

Para el partido mayoritario de Gobierno la “Justicia vuelve a estar a pleno rendimiento” después de cinco años de un bloqueo que ha afectado a la Justicia con costes económicos y también por el derecho al acceso a la carrera judicial. “No era un capricho del Gobierno, era una cuestión de interés general, de Estado”, ha proclamado. Ha criticado a los populares por la tardanza en llegar al pacto. “Hasta 27 excusas nos ponían. Cada vez que se daba por hecha la posibilidad de acuerdo, el PP sucumbía ante el ala derecha de este país, los que aseguraban los males del infierno si flaqueaba el liderazgo de turno y el PP daba marcha atrás”.

La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha sido muy crítico con el PP porque considera que el acuerdo "no es bueno para la Justicia". "Aquí no hay ninguna despolitización del Poder Judicial", ha señalado, quien ha defendido volver al modelo de elección previo a 1985, cuando los jueces elegían a los jueces, aunque es esa la línea que defiende el partido de Feijóo. "Lo crucial del PP no es que traicione a los españoles, lo peor es que es la otra pata de un sistema que opera contra la igualdad de los españoles", ha afirmado Millán, quien ha cargado duramente contra los populares porque han pactado con el PSOE.