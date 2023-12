El PSOE llama a la calma ante la reunión con Junts

La incógnita que rodea la reunión de hoy del PSOE con Junts siembra dudas no solo entre los partidos de la oposición, que denuncian la opacidad con la que los socialistas se mueven para amarrar el poder, sino que también es síndrome de desgaste para el propio PSOE. El secretismo instaurado alrededor de la figura del «verificador» que acompañará ambos partidos en la reunión de trabajo de hoy que se celebrará en Suiza es motivo de preocupación ante el desgaste que pueda acaecerle al propio PSOE.

En el partido han vuelto a la fórmula empleada antes de la investidura, que según fuentes gubernamentales, tuvo éxito. Silencio absoluto hasta que haya acuerdos y, entonces, transparencia a la ciudadanía. Una fórmula que sin embargo ha desatado todas las dudas a todos los niveles y es por eso que en Moncloa diferencian por completo la repercusión de la reunión, hacia el PSOE, a pesar de que de los acuerdos con Junts depende la gobernabilidad en el Ejecutivo.

El secretismo sobre el verificador ha tratado de paliarse esta semana y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en una entrevista en TVE que se dará a conocer el nombre de la entidad que se ocupe de «acompañar» a los dos partidos. Aunque, por el momento, sigue sin conocerse. Más allá de como ya apuntó este diario, lo más posible es que la organización encargada de verificar el cumplimiento del acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura sea la fundación Henri Dunant, quien ya medió en las conversaciones para el fin de la banda criminal, ETA. El líder del Ejecutivo reconoció que todavía no estaba en condiciones de desvelar donde iba a ser la cita. Y sobre el nombre del verificador aseguró que se conocerá la «persona que nos va a acompañar en este proceso de diálogo, tanto con ERC como con Junts. Estamos hablando con las dos organizaciones, no les puedo adelantar, pero efectivamente se conocerá». aseguró, aunque sin precisar cuándo. Defendió que se trata de una «buena noticia» que alguien se encargue de «esa labor de verificación» y lo definió como un «mecanismo excepcional» porque «puede ayudar a llegar a acuerdos» y para «salvar la extraordinaria desconfianza» entre ambos partidos.

Mientras, en el PSOE se ha pasado a tratar de naturalizar la relación con Junts, a pesar de reconocer que la relación entre ambos parte de la desconfianza. El objetivo es calmar las aguas ante el secretismo instaurado. Solo el núcleo más próximo a Sánchez conoce los detalles de la reunión y la mayor parte de los ministros no está al tanto de las conversaciones. El encargado de buscar la calma ha sido el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien precisamente lidera el pacto con Junts desde antes incluso de las elecciones generales, como él mismo desveló tras la investidura de Pedro Sánchez. Esta misma semana aseguró a la prensa que «no hay que darle más importancia a una reunión de trabajo». El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, también comenzó a hacer pedagogía ante los suyos sobre las reuniones con Junts y la mediación para las mismas. «Tenemos que buscar el reconocernos primero los que tenemos planteamientos en ocasiones radicalmente distintos, y eso necesita tiempo y necesita una primera reunión y una segunda y una tercera. Y como partimos de esa enorme desconfianza mutua pues no está mal que haya un mecanismo que vaya dando fe o verificando lo que estamos hablando», destacó. Mientras, fuentes socialistas son todavía más contundentes y se preguntan por el motivo por el cuál dos partidos no deberían reunirse. «Lo raro sería que dos partidos que son socios no hablasen», zanjan. Estas fuentes llaman a confiar en el «diálogo» que enarbola el PSOE, a modo de mensaje tranquilizador.

Sobre el verificador, todas las fuentes apuntan a que sea la fundación suiza, aunque tampoco hay confirmación oficial. Existe el precedente de la negociación de los socialistas y ETA. Otra de las dudas es el precio que costará la labor de verificación entre PSOE y Junts y quien lo costeará. Este periódico se ha puesto en contacto con expertos antiterroristas que siguieron aquel proceso y aseguran desconocer por completo quién se hizo cargo de los gastos. Todo parece indicar que se pagaron con cargo a los fondos reservados del Estado, pero nada hay confirmado al respecto, más allá de que un altísimo coste al haber muchos mediadores externos de por medio, entre ellos el famoso Briam Currin. Tampoco se prevé que se repartan a la mitad los gastos. Según explica la propia fundación suiza, que ha participado en la resolución de conflictos tan «semejantes» al que nos ocupa como el de los indonesios con los insurgentes del Movimiento Aceh Libre tras 29 años de lucha armada; en Libia; o en el sur de Filipinas, no facilitan datos al respecto y es sabido que su financiación se realiza a través de donaciones de diversas entidades internacionales, como Reino Unido, Suiza, Noruega, Suecia o Alemania; e instituciones, la ONU o la UE. Aunque no sería lógico que el dinero que aportan naciones u organismos se destinase a revisar el cumplimiento del acuerdo entre PSOE y Junts.