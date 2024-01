El PSOE sale en tromba contra Page y le advierte: "Ese no es el camino. Estaría mejor callado"

"Ese no es el camino", "busca notoriedad", "estaría mejor callado"... estos y otros reproches van dirigidos contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que sigue estando en el foco de la polémica tras sus declaraciones contra la política del Gobierno y, por ende, de su partido. Hay que recordar que el barón socialista arremetió contra el pacto rubricado por PSOE y Junts para excluir el terrorismo de la ley de amnistía. En concreto, García-Page lamentó que su partido se encuentre ahora mismo "en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional" y se mostró tajante al asegurar que "no hay terrorismo bueno y terrorismo malo".

Unas palabras que provocaron la rápida reacción de Ferraz, con Santos Cerdán a la cabeza y del Gobierno, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, que no dudó en señalar que quien está en el "extrarradio" del PSOE desde hace tiempo es el propio Page. Pero las reacciones no iban a detenerse ahí. Este mismo jueves, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado al dirigente socialista de "buscar notoriedad" y le ha advertido: "Ese no es el camino".

En clave de partido, Montero ha hecho una férrea defensa de los pactos entre el PSOE y sus socios de Gobierno y ha asegurado que su formación siempre trabaja para garantizar la Constitución, pese a los ataques de la oposición, en concreto del PP, que "incluso ha llegado a afirmar que en este país no existe Constitución". En este punto, ha asegurado que no comparte la estrategia de García-Page, que estaría buscando notoriedad "a partir de la discrepancia" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y su propio partido. Es más, insiste en que las declaraciones de García-Page "no se corresponden con la realidad de lo que el Ejecutivo está desarrollando" en torno a la ley de amnistía.

"Ese no es el camino. El camino es ser capaces, entre todos, de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha", ha concluido sobre este asunto. Pero no ha sido la única en salir al quite de las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha. Sus palabras han sido secundadas por el exministro socialista José Blanco, para quien el presidente de Castilla-La Mancha "estaría mejor callado".