El PSOE se lanza contra Page por sus críticas contra la amnistía: "Quien está en el extrarradio es él"

Emiliano García-Page emerge como el único barón socialista fuerte con capacidad suficiente para seguir manteniendo su línea propia y alejada de la oficial que marca el PSOE. No es la primera vez que el presidente de Castilla-La Mancha ha confrontado con Ferraz por sus pactos con los partidos independentistas en Madrid, desmarcándose así de la opinión marcada por Pedro Sánchez.

Los pactos con Bildu y ERC, en la pasada legislatura, también dieron buena cuenta de las discrepancias políticas evidentes entre Madrid y Castilla-La Mancha. Ahora, en la actual legislatura, la concesión de la amnistía a los líderes del procés se vive como una nueva guerra abierta entre Ferraz y García-Page. El presidente regional no ha dudado en denunciar públicamente cada paso dado por el PSOE para conseguir los siete votos de Junts para continuar en La Moncloa. La amnistía ha sido uno de los temas más peliagudos que ha revuelto a una buena parte de dirigentes socialistas, como el expresidente de Aragón, Javier Lambán, el expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o incluso, el líder de Madrid, Juan Lobato, entre otros. En balde, el PSOE cerró este fin de semana el debate en una gran convención en La Coruña, donde ratificó en su hoja de ruta la incorporación de la amnistía como ejes del socialismo para la nueva etapa. La crítica, sin embargo, continua ahí.

Este martes, el presidente de Castilla-La Mancha ha vuelto a dejar clara hoy su oposición a la amnistía, un día después de que el PSOE cediese a Junts en el Congreso al pactar una enmienda para excluir el terrorismo de la ley de amnistía, ante la posibilidad de que el expresident Carles Puigdemont, sea acusado de terrorismo dentro del "caso Tsunami Democràtic". García-Page ha lamentado que el PSOE se encuentra ahora mismo "en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional" después del último pacto alcanzado con Junts para acotar los delitos de terrorismo que estarán incluidos en la Ley de Amnistía, aseverando además que "no hay terrorismo bueno y terrorismo malo". Si bien, Page ha asegurado que el PSOE "no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente" ya que "tiene muy claro lo que es" la Carta Magna. Page ha defendido que el PSOE es "esencial" como partido de España, y se ha mostrado "aliviado" porque a los independentistas "todavía no se les ha ocurrido exigir, no ya que se les perdonen todos los atropellos y tropelías que hicieron, sino que les mantengan la inmunidad para los próximos atropellos que quieran hacer".

García-Page también se ha referido a la enmienda pactada por su partido con Junts, en las que se diferencia el terrorismo grave -matar o torturar- del leve. Esta es, precisamente, la "trampa" con la que el PSOE consigue blindar a Carles Puigdemont para que sea amnistiado. Para él, sin embargo, "no hay terrorismo bueno y terrorismo malo". "Terrorismo significa tener intención de generar terror y, obviamente, hubo mucha gente organizadamente en aquellos días en Barcelona, en Cataluña, que quiso generar terror social. Eso es evidente", ha añadido, aunque ha reconocido que "eso no lo tienen que decir los políticos, lo tienen que decir los jueces".

Unas declaraciones que han acabado con la paciencia de Ferraz ante las continuas advertencias sobre los pasos del PSOE y del Gobierno a nivel nacional. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido por el PSOE para mostrar su distancia con Page. "Quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución", ha defendido, antes de entrar a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Sobre si hay terrorismo bueno y malo, el ministro del Gobierno ha evitado contestar directamente y lo ha hecho para cargar también contra la oposición, que ha acusado al Ejecutivo de diferenciar entre terrorismo de primera y de segunda. "Lo que hay es trajes a medida para impedir que el Parlamento legisle. Ese es el problema que tiene este país".

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también ha contestado a Page a través de las redes sociales. "Todo terrorismo es malo", ha advertido el número tres de Pedro Sánchez en el partido. Ha abierto el debate sobre lo que es terrorismo. "Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo", le ha retado. Unas palabras con las que se alinea con el Ejecutivo, que horas antes había dejado claro que el procés independentista no es terrorismo. "¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas?", en palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños.