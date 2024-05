Puigdemont no tira la toalla: "Tenemos más opciones de gobernar que el PSC"

El candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reiterado su intención de presentarse a la investidura en el Parlament, para la que ya ha iniciado "contactos discretos" con la intención de formar Govern en solitario: "Tenemos una oportunidad y la agotaremos".

Así lo ha dicho ante de los grupos parlamentarios de Junts en el Parlament, el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, en una reunión que se celebra este jueves en Perpiñán (Francia), cuatro días después de las elecciones del 12M.

Puigdemont ha señalado que una repetición electoral "no es un buen escenario para nadie" y no debe ser ni la "opción", ni la "prioridad" de JxCat, aunque ha dicho: "No nos da miedo y estamos preparados para todas las eventualidades".

Para Puigdemont, ante la ausencia de "mayorías absolutas clásicas" en el Parlament y un "tripartito clásico rozando el palo", Junts tiene más opciones para formar "un Govern en minoría", y ha anunciado que las "lucharán".