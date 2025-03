Querella contra Conde-Pumpido en el Supremo por no abstenerse en la admisión de un recurso de Dolores Delgado

Hazte Oír se ha querellado por prevaricación contra el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, por no haberse abstenido en la admisión a trámite de los recursos de amparo presentado por Dolores Delgado y el fiscal Eduardo Esteban contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de anular sus nombramientos. Para la asociación -que ejerce la acusación popular en el "caso Koldo" y en las investigaciones judiciales contra Begoña Gómez y el hermano de Pedro Sánchez, entre otras- Conde-Pumpido ha incurrido en "graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones" al sortear la "obligación legal de abstenerse" en la decisión sobre la tramitación de dos recursos presentados por "antiguos subordinados suyos con quienes, además, podría mantener vínculos personales cercanos, comprometiendo así la imparcialidad exigida a su cargo".

La denuncia incide en que el actual presidente del TC fue "superior jerárquico directo de ambos durante su etapa como fiscal general del Estado, lo que constituye una clara causa legal de abstención". Además, en el caso de Dolores Delgado, la querella resalta la existencia de "vínculos personales de amistad, lo que refuerza aún más la obligación de abstenerse para garantizar la imparcialidad del proceso".

Conde-Pumpido se ha abstenido en ambos procedimientos, pero lo hizo tras participar en la votación sobre su admisión a trámite -en el caso del amparo solicitado por Delgado, apuntan fuentes del TC, tuvo "una participación activa" en el debate-, por lo que Hazte Oír recalca que se apartó cuando "ya había participado en la crucial decisión inicial de admitir a trámite dichos recursos".

"Padrino" en su toma de posesión

En la querella, el abogado de Hazte Oír Javier Pérez-Roldán hace hincapié en la "especial relación personal" existente entre Delgado y Conde-Pumpido, "extremo que deriva del hecho de que fue este último quien actuó como su "padrino" en el acto de toma de posesión" de Delgado como fiscal general del Estado en 2020.

En cuanto a Esteban, recuerda que en 2008 fue nombrado fiscal jefe provincial de Madrid a propuesta de Conde-Pumpido, entonces fiscal general del Estado, y posteriormente, en 2013, también avaló su incorporación a la Fiscalía del TC.

En noviembre de 2023, el Supremo anuló el ascenso de Delgado a la máxima categoría de la carrera con su nombramiento como fiscal togada tras apreciar "desviación de poder" en la propuesta de nombramiento de Álvaro García Ortiz, que posteriormente propuso su nombramiento como fiscal de Memoria Democrática, que también anuló el TS, una decisión que igualmente ha recurrido en amparo Dolores Delgado.

El alto tribunal también anuló en 2023 por dos veces el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores "por falta de motivación" en la propuesta de designación, que recurrió otro de los candidatos, el fiscal José Miguel de la Rosa.

"Decidió súbitamente" abstenerse después

"A pesar de ser evidente su relación profesional e incluso personal" con Delgado y Esteban -se queja Hazte Oír- Conde-Pumpido "intervino en la admisión a trámite de sus respectivos recursos de amparo, votando a favor de la misma" aunque "sabía perfectamente que tenía el deber de abstenerse en cualquier cuestión relacionada" con ambos. Dictando así, denuncia, "una resolución injusta a sabiendas".

Pérez-Roldán señala que el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluye entre las causas de abstención tener "amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes" y "ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda litigiosa".

La asociación denunciante llama la atención sobre el hecho de que posteriormente, tras ser recusado por el fiscal José Miguel de la Rosa, que alegó que el presidente del TC fue superior tanto de Esteban como suyo cuando era fiscal general, Conde-Pumpido "decidió súbitamente y de forma "voluntaria" abstenerse".

"Obviamente, si se aprecia causa de abstención ahora resulta evidente que la misma razón concurría antes de la admisión a trámite, por lo que el querellado tenía el deber de abstenerse y de no participar en modo alguno en el procedimiento", argumenta.

Voto discrepante de tres jueces del TC

La denuncia esgrime el voto particular que firmaron tres magistrados del TC -Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y José María Macías-, para quienes la abstención no fue "espontánea", sino que se produjo "como reacción a la solicitud de recusación de un interesado". Hecho que le llevó a apartarse también del recurso de Delgado, aunque en este caso no había sido recusado.

Según estos magistrados, el TC causó indefensión al fiscal De Rosa por no resolver su petición de nulidad de la admisión a trámite del recurso de Esteban con el voto de Conde-Pumpido. La mayoría del TC defendió que como el presidente de la corte de garantías ya se había abstenido, esa recusación perdía su objeto. Pero los jueces discrepantes dejaron claro que esa segunda solicitud estaba "pendiente de resolución y en absoluto ha perdido su objeto". De otro modo, advirtieron, se le ocasionaba "una verdadera denegación técnica de justicia", lo que podría acarrear incluso la futura declaración de nulidad de la admisión a trámite del amparo.

"No cabe en modo alguno atribuir su actuación a un mero "olvido" si tenemos en cuenta su trayectoria y experiencia -señala Hazte Oír-, así como el hecho de que su actuación se extendió no solo a uno, sino hasta a tres recursos de amparo y, además, se pronunció favorablemente a la abstención previa a la admisión a trámite de otros magistrados" (el exmagistrado del Tribunal Supremo César Tolosa optó por apartarse), "optando conscientemente por no presentar la suya propia a pesar de tener el deber de hacerlo".