Rabieta de Otegui contra el Supremo: "Están en modo golpe de Estado"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui, ha acusado a la judicatura española de "estar en modo de golpe de Estado permanente" contra el Gobierno del PSOE y Sumar para evitar que se abran "determinados debates", entre ellos la plurinacionalidad.

Otegui se ha referido así, en una entrevista en Radio Popular de Bilbao, a la sentencia del Tribunal Supremo que anula el real decreto de traspaso de las competencias de Tráfico en Navarra de la Guardia Civil a la Policía Foral.

Tras reconocer que el TS no ha entrado en el fondo del asunto y que se trata de una "cuestión técnica, que se resolverá", Otegui ha considerado "gravísimo" que "unos señores de Madrid decidan que Navarra no tiene competencias de Tráfico porque no están recogidas en la ley de Amejoramiento ".

"Seguimos teniendo derechos flotantes, depende de cómo lo interprete un tribunal de Madrid", ha dicho y ha añadido que se trata "de un atentado a la Navarra foral y soberana, a la que precisamente se le retiraron las competencias de tráfico en el franquismo, parece un regodeo histórico".

Tras asegurar que la sentencia del TS demuestra "claramente" que la judicatura está "en modo golpe de Estado permanente" contra el Gobierno, Otegui ha considerado que también "están en modo sublevación como garantes y vanguardia del régimen del 78 y para defender determinados privilegios".

"En España no hay independencia del poder judicial y se demuestra con el hecho de que los partidos no se ponen de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial porque todos quieren nombrar a sus propios jueces", ha resaltado.