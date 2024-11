Rajoy critica que Sánchez le echó con una moción de censura cuando nadie de su Gobierno estaba "en causa por corrupción"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha criticado que Pedro Sánchez le presentara una moción de censura, la que en junio de 2018 llevó al socialista al Palacio de la Moncloa, "cuando no había ningún miembro" de aquel Ejecutivo del Partido Popular encausado. "La corrupción fue el argumento que se les dio a los españoles, ¿qué les parece?", ha ironizado Rajoy, para referirse de forma implícita a los casos que afectan ahora al PSOE y al entorno de Sánchez.

Así se ha expresado durante una conferencia en la que ha repasado su etapa al frente del Ejecutivo (2011-2018), y que ha sido organizada y presentada por la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Rajoy ha hecho hincapié en que Sánchez "puso en marcha una moción de censura amparándose en unos renglones de una sentencia luego censurada por el Tribunal Supremo". "Esa es la verdad. El argumento que se le dio a los españoles fue la corrupción. Pero no había ningún miembro del gobierno del PP en una causa de corrupción", ha insistido.

Por otra parte, Rajoy ha señalado que cuando Artur Mas era presidente de la Generalitat de Cataluña y fue a Moncloa a reclamarle un pacto fiscal similar al vasco, su respuesta fue que "no, por ser contrario a la Constitución, por ser injusto con el resto de los españoles, porque no había ninguna razón que lo justificara y porque pondría en peligro los servicios públicos". El expresidente del Gobierno, que ha hecho hincapié en que entonces el Partido Socialista apoyó su posición, se ha preguntado qué pasará con la financiación singular para Cataluña acordada por PSC y ERC. "Vamos a ver qué hacen ahora, porque por lo visto la labor de rapiña no se ha quedado en la ley de amnistía, sino que pretenden algo más", ha opinado.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Rajoy ha sostenido que cuando un Ejecutivo no es capaz de sacarlos adelante, lo que tiene que hacer "es coger la puerta, disolver la Cámara y convocar elecciones". "Esto ahora parece que ya no importa, pero por fortuna hay muchas democracias liberales en Europa y fuera donde sí importa. Aquí es igual, podemos estar 15 años sin Presupuestos, que por lo visto no ocurre absolutamente nada", ha reprochado. Además, Rajoy ha criticado la última reforma fiscal de que incluye nuevos impuestos a banca y a multinacionales: "Por llamarla de alguna forma, que empezó de una manera, terminó de otra, algo parecido al rosario de la aurora, y aún todavía hoy no tenemos claro qué es lo que allí ocurrió". "No hagan ustedes demagogias con la banca y con las eléctricas", ha demandado, para abogar por impuestos "razonables" y que no se regule en exceso porque "va contra el buen funcionamiento de la economía".

El exmandatario ha tenido palabras también sobre la disolución de ETA durante su mandato y ha defendido que su Gobierno "jamás" habló con la banda terrorista": "Se disolvieron a cambio de nada, ni siquiera de una conversación, fue un gran triunfo de España entera". Dicho eso, Rajoy ha recriminado que "todavía ande alguno por ahí apuntándose el tanto y que otros le jaleen". "Un poco de pudor hace a veces falta en esta vida", ha recalcado. Rajoy ha indicado, además, que para hacer la ley del 'solo sí es sí' hay que ser "torpe y necio", porque "para lo único que sirve es para bajar el tiempo de la cárcel de los violadores".