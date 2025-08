El PP reafirma su sospecha de "financiación ilegal" en el PSOE: "Cerdán no dice que no"

Desde hace tiempo, el Partido Popular trata de reunir pruebas que demuestren que ha habido financiación ilegal en el PSOE. Ojo por ojo. Ya saben, la sentencia de la Gürtel, la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Años más tarde, distintos indicios en los informes de la Guardia Civil relacionados con la instrucción judicial del 'caso Koldo', que tiene a Santos Cerdán en prisión y a José Luis Ábalos sin poder abandonar España, generan expectativas en Génova.

Este martes, dos dirigentes populares de primer nivel han vuelto a la carga con las sospechas. Primero, Juan Bravo, responsable de Hacienda, en una entrevista con el programa Espejo Público de Antena 3. Después la vicesecretaria de Acción Sectorial, Alma Ezcurra, durante una rueda de prensa en León. Los dos, se han referido a la entrevista con el último secretario de Organización socialista que publica este martes La Vanguardia.

En ella, Cerdán no desmiente de forma categórica una posible financiación irregular en Ferraz. Más bien, ha asegurado Bravo, deja la duda: "Él ha dicho 'que yo sepa no'... siendo una persona muy importante en el partido". Una respuesta "clave" que, en las filas populares, interpretan como un claro aviso a los que fueron sus jefes de que tiene información y está dispuesto a usarla si no recibe ayuda para capear su situación procesal.

"Lo más importante es lo que no dice"

"Lo importante es lo que no dice. Ha sido incapaz de confirmar que en el PSOE no existe financiación irregular", ha apuntillado Ezcurra. "De la entrevista, lo más importante sería lo que no dice claramente pero deja entrever", tercia Bravo. De la figura del presidiario navarro, que acaba de cumplir un mes entre rejas, se ha servido el vicesecretario popular para atacar a Sánchez por el sinfín de escándalos que le rodean: "Todas aquellas personas de su entorno acaban teniendo problemas judiciales". Afirmación similar a la pronunciada por su colega: "Todo el entorno de Sánchez tiene una situación judicial complicada".

Los dos han insistido en el flanco de la corrupción, y Bravo también ha censurado el "victimismo" del PSOE y los señalamientos a los que investigan: "Han atacado a fiscales, han atacado a medios diciendo que eran pseudomedios, han atacado a cualquier persona o entidad o institución que intentaba poner en claro alguna de estas cuestiones, y se continúa lo mismo".

En un "Gobierno normal, en un país normal", ha zanjado, "todo esto provocaría que el presidente convocase elecciones y le devolviese el poder de decisión al conjunto de españoles". Pero en Génova saben que la intención de Sánchez es aguantar hasta el final. Contra viento, marea, e informes de la UCO.