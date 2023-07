Recuento definitivo: 2,4 millones de votos por correo y 150.000 electores no entregaron su papeleta

Las elecciones en pleno verano han disparado el voto por correo hasta unas cifras sin precedentes. Según los datos definitivos facilitados por Correos, 2.471.935 electores han depositado su voto por correspondencia, lo que supone un 94,2% de las solicitudes admitidas, que ascendieron a 2.622.808, por lo que 150.873 españoles que pidieron votar de forma anticipada no han entregado finalmente sus papeletas (según ha podido saber este periódico, 116.467 ni siquiera han llegado a recoger los sobres de las estafetas después de no poder facilitarles en mano la documentación al no hallarse en el domicilio indicado).

Correos hace hincapié en que ese 94,2% de solicitudes admitidas que se han plasmado en votos es el porcentaje más alto alcanzado en unas elecciones generales desde 2008, el primer año con registros estadísticos homologados.

Madrid se sitúa a la cabeza con 592.241 admitidos, es decir, casi uno de cada cuatro del total. Le siguen Andalucía (377.678), Cataluña (251.324) y el País Vasco (204.815).

En Castilla y León (171.126), Comunidad Valenciana (170.518), Galicia (139.068) y Castilla-La Mancha (102.903) también se ha disparado el número de votos por correo, que en Aragón ha contabilizado 88.731 sufragios anticipados, en Canarias 79.745 y en Extremadura, 59.069. Asturias (53.799), Murcia (49.111), Navarra (44.908), Baleares (34.355), Cantabria (22.283), La Rioja (19.897) y las ciudades autónomas de Ceuta (5,262) y Melilla (5.102) completan la lista.

Los datos del 23J suponen un elevadísimo incremento respecto anteriores comicios, que es del 99,08% más respecto a las últimas elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019 (1.241.716) y un 82,06% más que los registrados en las del 26 de junio de 2016 (1.357.745), hasta ahora el récord histórico en el número de votos por correo. De hecho, las 2.622.808 solicitudes admitidas suponen asimismo a un récord histórico.

Hasta el viernes a las 14:00 horas

Correos saca pecho por haber facilitado a los solicitantes del voto por correo el 100% de las documentaciones electorales, bien mediante su entrega en mano en el domicilio o mediante su aviso para ser recogidas en las oficinas de Correos.

La diferencia entre solicitudes y votos admitidos, apunta, se sitúa en el 5,8%, la ratio más baja registrada en todos los procesos electorales. En abril de 2019, por ejemplo, ese porcentaje fue del 7,8%; del 6,6% en junio de 2016, situándose la media en un 7,3% teniendo en cuenta todas las elecciones generales celebradas desde 2008.

Durante la jornada de mañana, Correos deberá entregar todos esos sobres en las 60.314 mesas electorales repartidas por los 22.562 colegios de toda España, de lo que se encargarán más de 14.000 empleados, entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento.

La Junta Electoral Central (JEC) acordó el pasado jueves -tal y como habían solicitado PP y Vox, una petición a la que se sumó in extremis Correos ante los numerosos cambios de domicilio notificados por electores a quienes no les había llegado la documentación a casa y se iban de vacaciones- ampliar hasta las 14:00 horas del viernes el plazo para depositar los votos en las oficinas, por lo que los ciudadanos que no habían acudido aún a votar pudieron hacerlo también a lo largo de la mañana de ayer.