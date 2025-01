Los regalos de Pedro Sánchez como presidente salen a 10.541 euros al año

Pedro Sánchez viajó el pasado octubre al Vaticano en una de sus últimas visitas al extranjero. Fue su segundo encuentro con el Papa tras el que mantuvieron hace cuatro años. Aunque no estaba previsto ningún intercambio de regalos, el presidente del Gobierno de Españaobsequió al Pontífice con unas monedas acuñadas por el aniversario de la muerte de Pablo Picasso, mientras que Francisco correspondió con una obra de terracota y varios volúmenes de documentos papales.

Entre los regalos que figuran en la relación de veintiséis que Pedro Sánchez ha entregado desde 2018 consta el estuche conmemorativo del cincuenta aniversario de Picasso entregado en la Santa Sede.

Así lo recoge la lista obtenida mediante el portal de Transparencia –a la que ha tenido acceso LA RAZÓN– tras una petición que atiende la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. La respuesta a los gastos del titular de Moncloa «en regalos y detalles concedidos desde 2018 hasta el momento actual» es: «Se acompaña a esta resolución la relación de objetos identificados como obsequios institucionales adquiridos por el Departamento de Protocolo para su entrega o intercambio en actos o viajes del jefe del Ejecutivo, desde junio de 2018 hasta la fecha de la solicitud», que se validó el pasado 3 de diciembre.

Igualmente, se indica que «el gasto imputable a estos obsequios institucionales, entregados desde 2018, y que fueron adquiridos con este fin en este mismo periodo, es de 63.249,37 euros (IVA incluido». Firma la resolución la Dirección del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno.

En un anexo se acompaña la descripción de los regalos, que comprende una relación (textual) de «aceite, caja de madera completa; aceite ecológico, dos botellitas; aceite pack; ajedrez de porcelana; bonsái olivo; caja lote de ibéricos; caja lote de quesos; caja lote de vinos; colección de monedas aniversario Picasso; escribanía de plata; figura de porcelana Quijote; figura Miró; fotografía en base metacrilato de Ricardo Santonja; fotografías metacrilatos arquitectura española; garrafilla sit- talla 105; jamón envasado y loncheado en caja; juego de seis vasos de cristal de La Granja en estuche; libro de guitarreros; moneda cincuentín “La Vendimia”, aniversario de Goya; pluma artesanal de madera; pluma Century II; pluma azul capuchón plata; pluma estilográfica; réplica del libro de horas del obispo Fonseca; roller azul capuchón plata y roller madera plata Roma».

La media de coste por obsequio es de 2.432,66 euros, mientras que el gasto por año desde que Sánchez fue nombrado presidente asciende a 10.541,56 euros cada ejercicio, aunque el precio varía considerablemente según cada presente. Por ejemplo, el valor de las monedas que se llevaron al Vaticano aparece en la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Son 580,80 euros para seis monedas cuadradas de plata que representan las obras «La espera (Margot)», «Cabeza de mujer llorando con pañuelo (III)», «Jacqueline sentada», «Mujer en azul», «Arlequín» y «Corrida de toros». Otro de los presentes, la moneda cincuentín (50 reales o reales de a 50, que se acuñaron entre 1609 y 1682) de «La Vendimia», por el aniversario de Goya, aparece en la misma página web por 363 euros.

Las plumas oscilan en torno a los 300 y 1.000 euros, y la garrafilla, seguramente procedente de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, está en cerca de 500.

Pero es un listado incompleto. Así, esa relación no incluye la camiseta de la selección española de baloncesto con la que el presidente obsequió a Joe Biden –con su nombre y el número 46, que cifra su turno en la presidencia norteamericana– durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio de 2022. Tampoco los patucos que Sánchez entregó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras ser abuela por primera vez, en mayo de 2021. Ni por menor que haya sido el gasto, el acta de nacimiento de José Obrador, abuelo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nacido en 1893 en Cantabria, en un encuentro en enero de 2019.

Como curiosidad, Begoña Gómez entregó a la mujer de Biden en el marco de la misma cumbre de la OTAN unas alpargatas que se diseñan y elaboran en Cervera del Río Alhama: alpargatas Alhamas.

Llama la atención que, una vez interpelado el Gobierno por la relación de regalos que han llegado a Moncloa durante el mandato de Sánchez, la respuesta ha sido negativa, motivo por el que el ciudadano que se interesó por este particular presentó una demanda ante la Audiencia Nacional que está a la espera de sentencia.

Como consta en autos, los presentes que recibe Pedro Sánchez, tanto en la celebración de actos y eventos, como los recibidos por cualquier medio en Presidencia del Gobierno, se depositan en dependencias del edificio del Consejo de Ministros y del Palacio de la Moncloa, previa anotación simple con detalle de las circunstancias de la recepción.

El demandante recuerda que «el Artículo 8 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas» estipula que estos detalles deben ajustarse a los principios de «publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición», así como la «identificación y control a través de inventarios o registros adecuados».

Además, según el Artículo 34 de Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, debe procederse a la «inmediata constancia en el inventario general de bienes y derechos del Estado de los hechos, actos o negocios relativos a sus bienes y derechos».

El propio Consejo de Transparencia ha reconocido en dos ocasiones que Presidencia del Gobierno está «alejada de los principios de transparencia y rendición de cuentas de la actividad pública» que sí acatan instituciones como la Casa de Su Majestad el Rey.

Sin embargo, y a pesar de que Moncloa reconoce que existen «anotaciones simples» de los regalos de Sánchez, las considera «valoraciones personales» del funcionario «sin competencias evaluadoras» que las recoge.

La información no está disponible y facilitarla supondría «un proceso de elaboración», según alegaron desde Presidencia del Gobierno y confirmó la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional. Según este criterio, el demandante se «refiere a información que no obra en poder de la Administración», por lo que atenderla precisaría «una acción previa de reelaboración» que no va a acometer «para satisfacer la pretensión de la parte actora de ser informada de la posibilidad del disfrute de los regalos» o de «la supervisión por parte de la Dirección General del Patrimonio del Estado para garantizar» su «integridad y mantenimiento».

«Los regalos institucionales hechos a la Presidencia del Gobierno», abunda el abogado del Estado, «se incorporan al Patrimonio de la Administración General del Estado mediante un procedimiento que comienza con el cese en el cargo».

Recientemente, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y el Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno sellaron un protocolo para «realizar trabajos conducentes al asesoramiento, documentación, conservación y tratamiento de la colección de bienes y obsequios institucionales de la Presidencia del Gobierno, almacenados en el Complejo de La Moncloa», una «actuación» que «se realizará con los regalos correspondientes a presidentes que ya no ostentan el mandato».

De este modo, hasta que Pedro Sánchez no deje Moncloa no se sabrá cuáles han sido los obsequios recibidos en ejercicio de su cargo.