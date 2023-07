Repiten el sorteo al no conseguir llenar las mesas electorales (y pueden volver a hacerlo)

El pasado cuatro de julio, el Ayuntamiento de la localidad gipuzcoana de Zumárraga publicó un bando en el que advertía de que se había visto obligado a repetir el sorteo electoral: «Se hace saber que, efectuado sorteo el día 22 de junio, y dado que no queda garantizada la formación de las mesas electorales que se indican dadas las numerosas alegaciones admitidas, se ha efectuado sorteo público hoy, día 4 de julio de 2023, martes, a las 8:00 horas».

Los ciudadanos que se las habían prometido tan felices al no recibir el temido aviso en forma de carta volvieron a contener el aliento. La espada de Damocles de pasar el próximo 23 de julio encerrados en un colegio electoral había vuelto a sus vidas. Además, el Ayuntamiento advertía de que «si tras el segundo sorteo, la Junta Electoral considera que no está garantizada la formación de las mesas electorales, podrán realizarse más sorteos en días posteriores». Una manera de tener en vilo a sus cerca de 10.000 habitantes.

El caso de este pueblo no es único en España. La inconveniencia de la fecha elegida por Pedro Sánchez para el adelanto electoral está creando unas dificultades nunca vistas para conformar las mesas de los colegios electorales que, por mandato legal, debe contar con nueve miembros (tres titulares y seis suplentes). La Junta Electoral de Ponferrada (León) notificó ayer que de las 750 personas notificadas para que formen parte de alguna de las 84 mesas, más de la mitad presentaron una excusa para no estar presentes en la jornada electoral. Es decir, 492 ciudadanos llamados a colaborar tienen algo mejor que hacer y pueden demostrarlo o, al menos, lo han intentado. Cabe recordar que las alegaciones relativas a los viajes y vacaciones deben ir acompañadas de justificantes de pago previas al 29 de mayo, día del anuncio oficial del adelanto de las generales.

Según la web de noticias «InfoBierzo», la citada Junta Electoral hizo visible su malestar debido a los «problemas» que están teniendo desde la Policía local para entregar las notificaciones, que deben efectuarse en mano para que sean consideradas válidas, e hicieron un llamamiento para que los ciudadanos colaboren de aquí al próximo domingo, fecha tope de entrega. Según Antena3, en el pueblo soriano de Escobosa de Almazán han tenido que echar mano de la solidaridad de pueblos vecinos porque les faltaban nueve personas, la mesa al completo. En este caso, se trata más bien de una dificultad técnica: la población la componen un total de veinticinco vecinos, de los cuales la gran mayoría supera los 65 años, la edad límite permitida para declinar de forma voluntaria la convocatoria de la Junta Electoral. La fórmula que han encontrado para arreglar el entuerto es que acuda gente censada en la región para garantizar la buena marcha de la jornada.

El artículo 27.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) establece que los designados presidente y vocal de las mesas electorales «disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo». La eventual petición de excusa de los designados debe ser resuelta por la propia Junta Electoral de Zona «sin ulterior recurso en el plazo de cinco días».

El castigo por ausencia no justificada puede incurrir en una pena de prisión de entre 3 meses y un año o multa de 6 a 24 meses con cantidades que pueden llegar a los 3.000 euros. Aunque no se trata de sanciones que se impongan a lo loco, más bien lo contrario, lo cierto es que, tradicionalmente, en nuestro país la gente se toma en serio la notificación y, en caso de no poder tomar parte, trata de justificarse lo mejor posible con la pertinente documentación para no ser sancionada.