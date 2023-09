Los requisitos de Podemos para investir a Sánchez: que Irene Montero siga de ministra de Igualdad

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, reclamó "formalmente" este sábado que su compañera de partido, Irene Montero, siga siendo ministra de Igualdad,y advirtió a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de que el pacto de coalición "no se puede llamar de unidad" y "acuerdos en estas condiciones no se pueden volver a repetir".

Estos fueron los dos mensajes más rotundos que lanzó Belarra en un acto de autoafirmación de Podemos celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, bajo el lema "Con vosotras, Podemos", ante más de 500 personas, entre las que se encontraba el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián.

La demanda de que Montero siga siendo ministra la hizo dentro de sus cinco "propuestas" para la investidura de un nuevo Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez, si bien no aclaró si será una condición sine qua non para los votos de los cinco diputados de Podemos.

La líder de Podemos justificó su petición alegando que el feminismo es "el movimiento social más transformador" y, frente a la reacción machista que suscita, "hace falta valentía y capacidad de plantarse". Por eso, razonó, "es imprescindible que Irene Montero y su equipo sigan al frente del Ministerio de Igualdad". "Lo propongo formalmente; queda mucho trabajo por hacer y queremos que lo haga Irene", acotó. "Sería la mejor contribución de Podemos al próximo Gobierno de coalición".

Proceso injusto

Respecto a Sumar, Belarra partió de que no se consiguió el objetivo de mejorar apoyo electoral que se marcó Podemos cuando eligió a Díaz como su candidata a la Presidencia del Gobierno, y denunció que su partido "ha sido sometido a un proceso que no se puede llamar de unidad, un proceso injusto que, además, ha derivado en la pérdida de votos y escaños". "Acuerdos en estas condiciones no se pueden volver a repetir", advirtió.

Dijo que el partido tiene la "responsabilidad enorme" de "cuidar nuestra forma de hacer política", a la que atribuyó "los mayores éxitos de la izquierda en cuatro décadas" y que "implica que no te pones de perfil" y "que no se deja caer a la gente que se ha puesto en primera línea", una obvia contraposición a Sumar, que supuestamente dejó caer a Montero al no llevarla en listas electorales.

Documento a debatir

Belarra anunció que hoy la dirección publicará un documento y que la militancia lo "debatirá· y enmendará" hasta el 4 de noviembre, y cuyo propósito será "fortalecer Podemos".

Ya en el arranque de su intervención, la secretaria general de la formación morada, tras los agradecimientos a los otros dirigentes de Podemos, incluido su predecesor, Pablo Iglesias, la militancia y aliados políticos de ERC, EH Bildu, Izquierda Unida, los Comunes y Alianza Verde, socios del "mayor logro" de su partido, construir la "mayoría progresista y plurinacional", presentó el acto como inicio de "una nueva etapa" de Podemos.

La líder de la formación defendió el "planteamiento público" de los debates que caracteriza a su partido, aunque tenga "la repulsa de los que quieren que nada cambie". "Bendito ruido el que ha conseguido todos estos éxitos políticos", se jactó. "Lo contrario del ruido es que las cosas se queden como están, es que nada cambie, plegarse a la fuerza conservadora del Gobierno". Belarra celebró el resultado electoral y lo atribuyó en parte a "la responsabilidad de Podemos", aceptando una coalición con Sumar "en unas condiciones que nunca se le piden a ninguna otra fuerza política". Ahora se comprometió a "trabajar sin descanso" para que haya un nuevo Gobierno progresista, pero advirtió del peligro de que gobierne sin valentía. De ahí sus cinco propuestas para la investidura.

Junto a la exigencia de la continuidad de Montero, enumeró "mantener para siempre" la rebaja en el precio del transporte y "topar los márgenes de beneficio del precio de los alimentos"; derogar la 'ley mordaza' y "renovar de una vez por todas el CGPJ"; "congelar todos los contratos de alquiler durante toda la legislatura" y aprobar una moratoria a los alojamientos turísticos" y subir el salario mínimo al menos a 1.500 euros.

IRENE MONTERO

La precedió en el turno de palabra la propia Montero, cuyo nombre corearon los asistentes antes de arrancar el acto, y quien reivindicó que Podemos "no se pone de perfil" y "sabe que podemos porque estamos juntas". Alabó a Ione Belarra como "la mejor secretaria general" que el partido puede tener, por su tesón y su "lealtad" a su partido político, por cuidarle a él y a sus miembros, por haberle hecho no sentirse sola ante los ataques, y por su firmeza ante imposiciones que no se le han pedido a ninguna otra fuerza política", lo que prefiguró el posterior rechazo de Belarra al acuerdo de coalición.

Luego pasó a abanderar el feminismo y que "siga siendo el motor de nuestro Gobierno y seguir profundizando en transformaciones feministas" y defendió su propia postura sobre la Ley 'del sólo sí es sí'. Aseguró que para ella y su equipo "hubiese sido más fácil decir que la ley tiene un error garrafal que ha cometido el Ministerio de Justicia, que es del Partido Socialista", porque "todas las reformas del Código Penal las define el Ministerio de Justicia", informa Efe.