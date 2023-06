Podemos está dispuesto a dejar caer a Irene Montero y concurrirá con Sumar

Podemos ha cedido a la presión y participará en las elecciones generales bajo el liderazgo de la vicepresidenta Yolanda Díaz. "Concurriremos con Sumar. Esta decisión está tomada", ha garantizado la propia secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Sin embargo, el acuerdo todavía no está cerrado. La presencia de Irene Montero en las listas de Sumar está totalmente vetada según ha trasladado en una comparecencia sin preguntas. Algo que los morados no admiten y exigen a la vicepresidenta que negocien hasta el último minuto y levanten el veto a la ministra de Igualdad.

"Se nos ha pedido una vez más sacrificar a nuestro activo político. Irene Montero ha intervenido en la reunión del Consejo de Coordinación para decir que hay que hacer lo necesario por tener acuerdo, pero mi respuesta como secretaria general y la del Secretariado ha sido decir que "nos parece una injusticia". Además, la también ministra de Derechos Sociales ha asegurado que con la oferta de Sumar, Podemos se quedaría sin representación en el Congreso de los Diputados.

Belarra pide seguir negociando y aunque la firma de los morados está garantizada, avisa que espera "no llegar hasta el último minuto" para registrar la coalición. "No aceptamos ningún veto en la negociación", avisan.

La secretaria general de Podemos ha querido garantizar a sus votantes que habrá acuerdo con Sumar, pero a la par, a expresar sus diferencias directas con Yolanda Díaz sobre la negociación. “Me quiero dirigir a las 3.568 mil personas que han votado que no. Quiero deciros que os escucho con atención, que interpreto que no queréis delegar vuestra decisión porque no estáis de acuerdo con cómo se ha llevado a cabo este proceso, sin primarias abiertas, una de nuestras señas de identidad y, quizás, algunos teméis que el acuerdo final pueda no ser justo para Podemos”. Según ha transmitido la ministra de Derechos Sociales, ella comparte esa sensación.

“Se nos ha pedido, una vez más, sacrificar a nuestro principal activo político”, ha denunciado la secretaria general. Aun así, la líder ha asegurado que “el compromiso de Podemos con la unidad es firme y hoy la firma de podemos en la coalición está garantizada”, pero ha avisado de que su formación quiere “llegar a un acuerdo justo”. Ha avisado que esperan “no llegar al último minuto para inscribir la coalición”, ha advertido. De esta manera, Belarra, aunque el partido lo niega, deja abierta la posibilidad a que finalmente no haya acuerdo. “El acuerdo puede darse en muy poco tiempo, si hay voluntad por parte de Yolanda”, ha dicho.

Mientras, Sumar responde a las críticas de los morados, y aseguran que "la presencia y la representación de Podemos está ampliamente garantizada, como no podía ser de otra forma", con la propuesta que el equipo de Yolanda Díaz ha hecho a Sumar. Eso sí, avisan a los morados que no aguantarán al órdago que han formulado, el de explotar la negociación hasta el último minuto. "No aceptaremos que Podemos nos lleve al escenario de Andalucía. La coalición se registrará esta tarde. Este país nos está esperando.