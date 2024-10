Revés judicial a Pedro Sánchez: el TSJM tumba su querella contra el juez Peinado

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado, en contra de la Fiscalía, la querella por prevaricación que presentó la Abogacía del Estado, en nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y lo ha hecho en una dura resolución en la que recuerda al jefe del Ejecutivo la importancia del principio de separación de poderes y que "todos los poderes públicos están sometidos a la ley".

"Concebir como un ataque innecesario a la actuación del Gobierno la citación en calidad de testigo de su presidente en una causa pena -deja claro- carece de la más elemental justificación". Y, señala, "no es la primera vez que esto sucede en nuestra historia democrática".

Así lo ha acordado en una decisión unánime que desbarata la segunda de las denuncias presentadas contra el instructor, pues hace solo unos días el tribunal también desestimó la que interpuso por revelación de secretos el presentador Máximo Pradera. La resolución incluye un voto particular concurrente de uno de los integrantes de la Sala, que todavía tiene pendiente analizar la querella que presentó Begoña Gómez contra Peinado por prevaricación y revelación de secretos, que aún no ha sido deliberada.

La decisión judicial supone un nuevo espaldarazo a la instrucción del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid -blanco de las críticas del Gobierno por su investigación a Begoña Gómez- después de que el pasado día 8 la Audiencia Provincial de Madrid se negase a archivar la causa -como pretendían la defensa de la esposa de Pedro Sánchez y la Fiscalía.

El tribunal, presidido por el magistrado Celso Rodríguez (presidente a su vez del TSJ de Madrid), recuerda a Sánchez "la significación del principio de separación de poderes en un Estado de derecho que se precie", así como el necesario "respeto que merece el ejercicio del Poder Judicial".

Los magistrados insisten al presidente del Gobierno que "bajo ningún concepto" puede sostenerse que el Poder Judicial "altere innecesariamente la labor de los demás poderes cuando actúa". Todos los poderes públicos, recalca la Sala, "están sometidos a la ley y al Derecho" y el Poder Judicial "actúan con independencia y tiene por misión la aplicación de la ley desde el principio de igualdad y sumisión exclusiva a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".

La Sala hace hincapié en que si cualquiera de las actuaciones del Poder Judicial puede afectar a otros poderes del Estado estos podrán ejercer "los recursos que en cada caso procedan", pero deberá "acatar y cumplir las resoluciones cuando estas alcancen firmeza".

Eso sí, da la razón a la Abogacía del Estado respecto a la "influencia" que pueden tener algunas resoluciones judiciales "en el devenir político". "Hay ejemplos no tan lejanos en el tiempo...", señala en referencia nada velada a la sentencia del "caso Gürtel" que precipitó la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018 e hizo presidente a Pedro Sánchez.

El TSJM llama la atención sobre el hecho de que la Abogacía del Estado centre la supuesta prevaricación en la resolución de Peinado sobre el objeto de la causa y en la posterior que la ratificó, que "no fue dictada por el magistrado querellado", sino por su sustituto, Carlos Valle, por lo que de esta última "difícilmente podrá deducirse" responsabilidad penal para el titular del Juzgado de Instrucción número 41. Y si lo que se pretende es dejar entrever "una connivencia entre ambos magistrados" para dictar una resolución injusta -advierte- "debe rechazarse al quedar en el plano de la mera especulación sin base probatoria alguna". El tribunal puntualiza al respecto que la Abogacía del Estado no se querelló contra el magistrado Valle, lo que en su opinión "casa muy mal" con la reiterada diligencia de la que hace gala para "defender la institución del Presidente del Gobierno".

Los magistrados no aprecian en los hechos relatados en la denuncia "una actuación prevaricadora del magistrado". La decisión de citar a Pedro Sánchez como testigo, exponen, fue ratificada con posterioridad por otro magistrado que le sustituía, por lo que "no es razonable" defender que "la primera resolución es prevaricadora y la segunda no". Y más teniendo en cuenta, argumenta el TSJM, que la Abogacía del Estado solo ha denunciado a Peinado, y no al segundo magistrado, sobre la base "de un prejuicio" que "debe ser por tanto rechazado" en cuanto que -recalca- "es reflejo de un fin espurio"

Sánchez imputaba a Peinado un delito de prevaricación al considerar que se saltó la ley al no permitirle declarar por escrito como testigo el pasado 30 de julio, cuando el magistrado se desplazó en persona al Palacio de la Moncloa para interrogarle -el presidente del Gobierno finalmente se acogió a su derecho a no declarar contra su esposa-, al entender que no fue en el ejercicio de su cargo como tuvo conocimiento de los hechos por los que iba a testificar (las reuniones de su mujer con el empresario Juan Carlos Barrabés en la residencia presidencial). La Abogacía del Estado también cuestionaba que el instructor ciñese el objeto de la investigación a todas las actuaciones llevadas a cabo por Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno, algo que según Sánchez suponía "una conjetura que desprestigia y genera un descrédito a la institución que representa".