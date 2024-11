El Rey ensalza los valores del deporte como motor para plantar cara a las consecuencias de la DANA

La vida, poco a poco, intenta abrirse paso tras el devastador paso de la DANA por España, afectando principalmente a la Comunidad Valenciana. Mientras en el Levante tratan de reponerse a los efectos de la riada, en Madrid, los Reyes han recibido en audiencia a una nutrida representación de más de 200 personas que compitieron en los Juegos Olímpicos de París este verano. Los Reyes han recibido en audiencia a atletas olímpicos, paralímpicos, técnicos o fisioterapeutas en el Palacio de El Pardo de Madrid donde tras la foto oficial y los saludos, Felipe VI ha pronunciado unas palabras en las que como no podía ser de otra manera la DANA ha tenido un lugar destacado. “Estamos viviendo momentos difíciles”, les ha dicho el Rey, que también ha puesto el acento en el “esfuerzo” que el “mundo del deporte” está haciendo para ayudar a los damnificados. “Ha sido un golpe muy fuerte”, ha continuado el Jefe del Estado que ha recordado que algunos deportistas no han podido asistir a este acto que llevaba meses organizado, precisamente, porque se han visto directamente afectados.

En este sentido, Don Felipe ha destacado los valores del deporte como motor a la hora de canalizar la ayuda. “El trabajo en equipo y la solidaridad, son cosas que sabéis muy bien los deportistas, especialmente los de deportes de equipo, pero es algo que también tenemos que mostrar hacia fuera, con con la sociedad en estos momentos de manera muy clara con todos los afectados por por la Dana”, ha dicho el Monarca.

Hay que recordar que las instalaciones que utilizan muchos deportistas en la Comunidad Valenciana se han visto afectadas por la riada. Desde el Gobierno, de hecho, han puesto en marcha un plan de choque, cuyo planteamiento es parecido al que se llevó a cabo durante la pandemia. Se va asumir hasta el 50% del gasto de la reparación de las infraestructuras deportivas de los polideportivos de los municipios en los ayuntamientos afectados. Al mismo tiempo en los centros de alto rendimiento, que son titularidad del Consejo Superior de Deportes, se han puesto a disposición de los deportistas que lo necesiten un servicio de atención psicosocial. No en vano, la comunidad valencia es cuna de algunos deportes como el boxeo o la gimnasia en los que España es puntera.

En paralelo, son muchos los deportistas que han estado estos días ayudando en Valencia. Es el caso de la marchadora granadina, medallista de oro y plata en París 2024, María Perez, quien lo dejó todo para ayudar a los damnificados por la DANA. En una conversación con LA RAZÓN señala que tras la riada dejó “en un cajón su medalla y su entrenamiento” para ayudar a la gente porque, según confiesa, “yo tengo una vocación: me gusta ayudar a los demás” “Intenté hacer todo lo posible que está en mi mano”, señala. La marchadora granadina viajó con furgonetas y un tráiler lleno de ayuda desde Granada a Valencia para ponerse manos a la obra. La atleta repite una y otra vez que “nos puede pasar a cualquiera”. Con un corazón enorme, la atleta, que este verano conquistó la plata en 20 km marcha tras superar una grave lesión y dio a España su tercera medalla, ha explicado de su experiencia en Valencia que “te revienta en todos los sentidos. No me quiero ni imaginar a las personas que llevan día y noche trabajando y ven que todo está igual. Se acuestan y se levantan en el mismo caos. No hay que olvidarse de que ahora necesitan ayuda, también la van a necesitar después”.

No ha sido el único olímpico que se ha trasladado hasta la zona cero para ayudar a las víctimas de la riada. Adrián Vicente, taekwondista madrileño de 25 años, que rozó el podio en las olimpiadas. Según explica a LA RAZÓN , “cambiamos los entrenos y cogimos la furgoneta hacia Alfafar, Sedaví y Paiporta para ayudar”. Insiste en que los afectados, “lo han perdido”. Agrega que “me alegra poder haber ayudado un poquito, pero ellos están en una lucha diaria que te acaba quemando”. Son solo dos ejemplos del espíritu deportivo, que estos días traspasa el deporte para mostrar su mejor cara con los afectados por la DANA.

Durante la recepción, los Reyes han sonreído y han compartido momentos de complicidad con deportistas con los que ya han estado en otras ocasiones como la jugadora de bádminton Carolina Marín, el piragüista Marcus Cooper o el atleta Álvaro Martín.