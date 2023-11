El diputado socialista José Zaragoza vota "sí" en lengua de signos y Oskar Matute se ríe hasta saber el significado del gesto

Durante la votación hoy de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en el Congreso, todos los diputados han expresado su voto a favor o en contra de viva voz, pero ha habido al menos dos, los socialistas José Zaragoza y Gonzalo Redondo Cárdenas, los que han acompañado su "sí" con un gesto con su mano que a muchos ha sorprendido y que, en algún caso, ha sido objeto de risas.

Es el caso de los diputados de EH Bildu Oskar Matute e Isabel Pozueta Fernández, que no han podido evitar comentar el gesto de Zaragoza. Lo que no sabían, no al menos hasta ese momento, es que lo que había hecho el congresista del PSC era emitir su voto afirmativo también en la lengua de signos española (LSE), que consiste en frotar el dedo corazón con el interior del pulgar.

No han tardado las redes sociales en hacerse eco tanto del gesto de los socialistas como de la reacciones de los independentistas vascos. No ha tardado Matute, tanto en su nombre como en el de su compañera, en utilizar la antigua Twitter para pedir disculpas. "Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Desconocía el significado en lengua de signos de un gesto que al verlo me resultó gracioso. Pese a ello, mis disculpas y las de Bel [Isabel Pozueta Fernández], para quien haya podido sentirse ofendido. Nada más lejos de nuestra intención".

No han faltado las respuestas al diputado vasco: "Espero verte realizarlo en próximas votaciones. El lenguaje de signos también debería ser establecido como lengua cooficial del estado", le ha dicho aún. Cabe reseñar que todo el debate de investidura, así como otros muchos programas informativos en directo de RTVE, se hacen con traducción simultánea en lengua de signos".