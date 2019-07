Rivera ampliará la Ejecutiva y la llenará de sus fieles

En un panorama de inestabilidad en la política nacional, aún resuenan los ecos de crisis interna en Ciudadanos y Albert Rivera está decidido a acallarlos. Si bien parece que cesar a los críticos podría resultar una medida «impopular» –Villegas descartó ayer de nuevo que esa opción esté sobre la mesa–, ahora parece que la estrategia pasa por relegar a los díscolos a una posición secundaria en el Comité Ejecutivo para que así disminuya su peso específico. ¿Cómo? Aumentando de 40 a 50 el número de representantes en la cúpula del partido. A propuesta del presidente, el Consejo General votará el próximo 29 de julio en una reunión extraordinaria aumentar el número máximo de miembros de la Ejecutiva de 40 a 50. Y todo parece indicar que serán personas de la confianza de Rivera. Esa «remodelación» empezó hace unas semanas cuando, tras la salida de Toni Roldán y Javier Nart, Marcos de Quinto fue designado como nuevo miembro de la dirección. Ahora, al ex vicepresidente de Coca Cola se podrían unir los hasta hace poco independientes Edmundo Bal y Joan Mesquida, entre otros afiliados afines al líder naranja.

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, aseguró ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva –en la que no estuvo presente un Rivera aún convaleciente– que se trata de una forma de adaptar el organigrama de la formación al crecimiento del partido: «Nos hemos convertido en un partido de gobierno y los órganos se tienen que adaptar a ese crecimiento». Esta postura oficial del partido no coincide con el punto de vista del sector crítico: «Es un gesto para dar a la opinión pública una imagen de pluralidad y democracia que no es tal, ya que a todos los nombra y quita el presidente, no a los afiliados», indican a este periódico.

La otra fecha marcada en rojo en el calendario es mañana. Es un mero formalismo, pero, por sus estatutos, el Consejo General de Ciudadanos tendrá que ratificar que el partido se presentará a los próximos comicios en Cataluña. Su feudo vuelve a estar en el punto de mira. Ante los rumores de un posible adelanto electoral tras la sentencia del «procés», Villegas aseguró que su partido quiere irse a las vacaciones de verano «con los deberes hechos», y eso implica decidir en los pocos días que quedan del mes julio cuál será su candidato a los comicios catalanes. La Ejecutiva activará el mecanismo de las primarias el jueves y, tras una semana de campaña electoral, se votará los días 24, 25 y 26 de julio. Con fuerza suena el nombre de Lorena Roldán, ahora portavoz en el Senado, para llenar el hueco que dejó Inés Arrimadas tras su fuga al Congreso de los Diputados después del 28 de abril.