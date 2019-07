La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha querido zanjar esta mañana la polémica tras el cese del ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz Roldán, quien ha sido sustituido por la hasta ahora secretaria general, Paz Esteban, que ocupará el cargo hasta que haya un Gobierno que nombre a un nuevo responsable de los servicios de inteligencia españoles. En una rueda de prensa en el Centro, donde ha mantenido una reunión con la nueva directora, Robles ha repetido en varias ocasiones que “no hay interinidad”. De una forma u otra, ha insistido en que “el CNI sigue con su trabajo con absoluta normalidad. Hay 3.000 hombres y mujeres trabajando por la seguridad y ninguno ha bajado la guardia”.

La titular de Defensa también ha querido dejar claro que la reunión que ha mantenido con Esteban “entra dentro de la normalidad”, al igual que la salida de Sanz Roldán, tal y como marca la ley. Según ha explicado, el encuentro, que ha tenido lugar en la denominada sala Irak (en honor a los agentes asesinados en 2003 en ese país) se ha centrado en “los aspectos prioritarios que marca el Gobierno” a través de la Directiva de Inteligencia. “Somos conscientes de que existen amenazas, pero aquí hay gente que con su trabajo silencioso transmiten esa información que el Gobierno necesita para elaborar sus planes”.

En este punto ha querido destacar que “el CNI es un punto de referencia en Europa y en el mundo. Un Centro del siglo XXI”, ha dicho para ensalzar a su ex director “por su esfuerzo y valía”. De ahí la importancia de la reunión, porque “el Centro tiene retos importantes”. Aun así, ha insistido en que “no empezamos una nueva etapa. Es una continuidad porque aquí no puede haber etapas ni se pasa página”. Y, de nuevo, ha negado tajante que la interinidad afecte a los servicios de inteligencia: “Este Centro nunca está, ni puede estar, en funciones. No lo estará. No hay ninguna interinidad. El CNI no se puede permitir estar en interinidad”.

Por su parte, Esteban ha señalado que asumir el cargo “es un honor, un compromiso y una responsabilidad para que el CNI siga funcionando con normalidad y esté a la altura”. “La sociedad puede estar tranquila y confiar en que su servicio de inteligencia va a seguir trabajando para garantizar su seguridad y bienestar”.