Rufián, al PP: "Al final ustedes han votado a Txapote"

Gabriel Rufián ha aprovechado el "error" del PP con la votación de la ley que acelerará la liberación de 44 etarras para hacer mofa. "Al final todo se vuelve. Al final, los que han votado a Txapote son ustedes", ha espetado el portavoz de Esquerra, quien ha acusado a Feijóo de estar "sorprendentemente envalentonado" y un "poco exagerado" con Eta para "tapar su incompetencia".

Rufián ha querido ironizar con el PP porque los populares votaron, por error, a favor de la reforma legislativa que va a dar beneficios a presos etarras, como Txapote, que podrá salir de prisión el año que viene pese a ser uno de los criminales más sanguinarias de Eta y está considerado como uno de representantes de la línea más dura de la banda terrorista. En todo caso, pese al error en la votación del PP y de Vox, la reforma legislativa salía igualmente adelante porque el Gobierno tenía los apoyos suficientes con sus socios.

Sin embargo, el portavoz de Esquerra no solo se ha ensañado con el PP, sino también contra Junts, a los que ubica en el mismo bloque de la derecha. "La derecha catalana acabará haciendo presidente al señor Núñez Feijóo", ha afirmado Rufián, quien se ha dirigido durante un buen rato a los posconvergentes, mientras ha habido parlamentarios a los que se les ha leído llamarle "maleducado". "¿Ustedes son Convergència o Alianza Catalana? ¿Qué quieren ser?", ha preguntado Rufián.

Míriam Nogueras ha evitado responder de forma explícita a Esquerra, aunque sí es cierto que ha tratado un tema muy sensible para los republicanos: la financiación. En este sentido, ha acusado a ERC y Comunes de haber hecho un "regalo" al PSOE dándole la presidencia de la Generalitat a cambio de que el Estado "meta la mano en los bolsillos de los catalanes". Nogueras ha querido centrarse en el plan de equilibrio fiscal y ha reprochado al Estado que "normalidad" es "expoliar y confiscar a los catalanes y que no pase nada". "Normalidad es que no se ejecuten los Presupuestos. Que los trenes sean un absoluto desastre", ha añadido. "Esa es la normalidad que ha regido las relaciones entre España y Cataluña en los últimos 300 años", ha afirmado, antes de reafirmarse en el voto en contra al endurecimiento de los límites a los precios del alquiler.