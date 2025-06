Rufián "provoca" en redes a Ayuso por su polémica con los pinganillos

Cuatro días después de que tuviese lugar la XXVIII Conferencia de Presidentes en el Palau de Pedralbes, en Barcelona, la polémica en torno al abandono de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa.

Pasados unos minutos del comienzo, Díaz Ayuso decidió levantarse y salir de la reunión de la Conferencia de Presidentes cuando su homólogo en el País Vasco, Imanol Pradales, comenzó su intervención en euskera.

De esta manera, la presidenta madrileña cumplió con su palabra, después de que el día anterior a la jornada advirtiese en la Asamblea de Madrid que no iba a usar pinganillos: "Todo lo que me tengan que decir, en el mismo idioma, en español", argumentó.

No obstante, la líder del Ejecutivo madrileño se ausentó durante un cuarto de hora y, una vez finalizadas las intervenciones del lensakari vasco y del president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en catalán, se reincorporó a la reunión. Aunque unos días después sigue dando que hablar.

Rufián vacila a Ayuso: "Yo me levantaba y me iba"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha compartido en su perfil oficial de X el calendario oficial de la Fórmula 1 para 2026, donde dos de sus etapas se celebrarán en España, concretamente en Barcelona y en Madrid, en primer y segundo lugar, respectivamente.

En el caso de Madrid, la 16ª ronda se celebrará entre el 11 y el 13 de septiembre, y en el cartel, en el que se incluye el nombre de los países que acogerán el evento, lo hace en inglés, es decir, no pone 'España' si no 'Spain'.

Por este motivo, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha tirado de ironía y ha tratado de vacilar a Isabel Díaz Ayuso tras lo acontecido en la Conferencia de Presidentes del pasado viernes.

"Pone Spain y no España, Isabel. Yo me levantaba y me iba", ha escrito Rufián en una publicación, haciendo referencia a su retirada cuando el resto de presidentes comenzaron a hablar en las lenguas cooficiales, en lugar de utilizar la lengua común.