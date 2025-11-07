El Sáhara vuelve contra Sánchez: los socios piden que comparezca Albares para dar explicaciones

ERC, Bildu y el BNG, socios parlamentarios de Pedro Sánchez, han registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud para que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparezca en la Cámara Baja para explicar la posición del Ejecutivo con respecto a las resoluciones adoptadas por la ONU relativas al Sáhara Occidental.

El pasado viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en la que respaldaba la reclamación de Marruecos de soberanía sobre el territorio, al situar el plan de autonomía marroquí como la base para una negociación que conduzca a solucionar el conflicto. En España, esta decisión reavivó el malestar entre los partidos de izquierda con el PSOE, que dio ese mismo giro hace tres años en su política sobre el Sáhara sin dar explicaciones.

Aprovechando esa resolución y el aniversario de la Marcha Verde, ERC, Bildu y el BNG "piden al ministro José Manuel Albares que exponga la posición del Gobierno respecto a las resoluciones adoptadas por la ONU relativas al Sáhara Occidental y la implicación de las mismas sobre la ocupación marroquí y el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui".

También piden que el Gobierno defienda "que se organice un referéndum de autodeterminación", algo que Moncloa nunca va a hacer. "Las formaciones recalcan y reiteran su compromiso con el respeto al derecho internacional y a la libre determinación del pueblo saharaui como un principio irrenunciable de la política exterior de cualquier democracia", aseguran en un comunicado.