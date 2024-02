Sánchez busca corregir el impulso en campaña al BNG: "Quien garantiza gobernar el cambio es el PSOE"

El PSOE se adentra en la recta final de campaña buscando corregir el error de haber dado demasiado espacio al BNG, al que en Ferraz ven reforzado y con posibilidad de liderar la Xunta de Galicia si hay cambio en las elecciones autonómicas de este domingo.

En esta última semana de campaña, en el PSOE se ha ido asumiendo la idea de que sea la candidata del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, quien podría liderar la Xunta si el PP de Alfonso Rueda no consigue la mayoría suficiente para reeditar el Gobierno. Se asume en el PSOE el más que buen resultado que obtendrán los nacionalistas en las urnas e incluso ya barajan la posibilidad de que parte de su electorado se fugue al BNG. Todo en un momento en el que las últimas encuestas, la del Centro de Investigaciones Sociológicas, apuntó a esa posibilidad. Una fuerte subida del BNG a costa del PSOE. Los socialistas, según este barómetro, podrían quedarse con entre 9 y 14 escaños, mientras que el BNG se encuentra en una horquilla de entre 24 y 31 escaños. Así, en esta parte de la campaña, el PSOE se ha esforzado por priorizar la importancia del cambio, por encima de que sean ellos quienes lideren ese cambio. Se ven los socialistas que no podrán pasar a Pontón y que su candidato José Ramón Gómez Besteiro quede en la tercera plaza. Todo unido a un escenario poco alentador a su izquierda. Sumar, según algunos sondeos internos, puede definitivamente no entrar en el Parlamento gallego.

Así, el PSOE busca solucionar de inmediato ahora la posibilidad de que el votante socialista, finalmente, se decante por la opción nacionalista y el propio presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha liderado este cambio de hoja de ruta. En su penúltimo mitin de campaña en Galicia, el líder socialista ha apelado desde La Coruña al votante indeciso entre ambas opciones progresistas. "Votar al PSOE es como un doble seguro", ha asegurado tras pedir el voto para su candidato. "Primero porque votando al PSOE va a haber cambio y segundo porque gracias al PSOE va a ser seguro», aseguró. Pero su llamamiento fue más allá. Sánchez pidió directamente a los votantes no conformarse con el cambio, y se encargó de asegurar que el cambio solo puede venir de la mano de un voto en la urna al PSOE. "No basta solo con lograr el cambio. Es necesario gobernar ese cambio", explicó.

El líder socialista reclamó la necesidad de concentrar el voto en su partido. Las alarmas están encendidas en Ferraz y por eso, ante la posibilidad de unos resultados que puedan implicar bajar de los diez escaños, reclaman concentrar el voto. Además, los socialistas se encuentran peleando con el PP los últimos escaños en las provincias de La Coruña, Lugo y Pontevedra. "Pido a quienes quieran ese cambio, a los que piensen en votar cambio, que concentren ese voto en quien garantiza ese cambio. Y quien garantiza ese cambio y quien garantiza gobernar el cambio es el PSOE", enfatizó. "Si hay hilo directo entre Galicia y la Moncloa, Galicia mete la directa", proclamó para animar a los presentes, más de un millar de personas a hablar con sus vecinos, con sus amigos y con sus familias para pedirles el voto para "abrir un tiempo nuevo en Galicia", aseguró.

El presidente se ha implicado totalmente en campaña, con media docena de visitas en la comunidad en estos quince días. Además, este viernes, acudirá al acto de cierre de campaña en Santiago de Compostela. Al igual que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ya ha acudido a arropar al candidato Besteiro hasta en dos ocasiones y, mañana repetirá.