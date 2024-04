Sánchez defiende ante sus socios invertir más en Defensa para reforzar la "capacidad de disuasión" ante Rusia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha explotado su perfil internacional en medio del conflicto entre Israel y Palestina y su apuesta decidida a seguir apoyando a Ucrania en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Una cita que Moncloa ha preparado como un cara a cara contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que ha buscado aplacar en su ofensiva de censurar al Ejecutivo por la trama de corrupción corrupta a causa de las comisiones de mascarillas en lo peor de la pandemia, o sobre las informaciones relacionadas con la esposa del presidente sobre sus supuestos negocios.

Desde la tribuna del Congreso, el presidente ha hecho un balance sobre la situación geopolítica en España y ha fijado dos retos: el fortalecimiento de la paz y seguridad europea y la competitividad europea.

El presidente del Gobierno ha dibujado el escenario de guerra entre Israel y Palestina y ha tildado de “respuesta desproporcionada del Gobierno israelí” sobre Gaza. “Estamos pidiendo a las partes implicadas en el conflicto un alto el fuego, condenamos los ataques de Hamás y pedimos la liberación de rehenes”, ha comenzado Sánchez, que ha vuelto a defender el reconocimiento del Estado Palestino. Además, ha asegurado que “España está preparada para reconocer al Estado palestino”. Ha hecho un repaso sobre sus reuniones con el primer ministro de Irlanda, Eslovenia, Malta o gira por Oriente Medio para recabar apoyos y de las que emprenderá mañana mismo por Polonia, Noruega y Eslovenia.

En su comparecencia ha sacado pecho de su labor internacional. “La España de hoy no se conforma con ser solo un observador internacional. La España de hoy es un actor de primer orden”, ha afirmado. Ha sacado pecho de que en el contexto internacional, el liderazgo de España es reconocido. “He podido constatar en estos viajes el enorme respeto y gratitud hacia España al vernos como un actor coherente, constructivo”, ha asegurado. Sin embargo, ha advertido a sus socios y a la oposición que no es suficiente “aumentar los lazos diplomáticos con nuestra vecindad”. “Nuestro continente registra un déficit de 56.000 millones de euros en Defensa, serias carencias en industria de la defensa”, ha subrayado, para defender que dado que Putin “no ha ganado la guerra pero tampoco la ha perdido, existen razones de peso para que aumentemos la ayuda al frente ucraniano”. El presidente del Gobierno ha defendido “reforzar la industria de seguridad y defensa”. Así, el presidente ha anunciado el acuedrdo para destinar en el marco europeo 5.000 millones de euros más a la guerra de Ucrania e impulsar un nuevo programa de desarrollo militar para la seguridad y defensa del continente.

En un plano menos institucional ha pasado a criticar a la oposición, a la que ha acusado por no poder contar con ella y carecer de propuestas. "Algunos quieren ocultar esa realidad bajo el fango. Quieren ocultar los buenos resultados del gobierno y su ausencia de proyecto político bajo el ruido, la calumnia y la crispación", ha lamentado, para después asegurar que su Gobierno seguirá "trabajando para resolver sus problemas y que España siga avanzando". "Detrás de la cascada de fango que a menudo ven los ciudadanos en sus pantallas, hay y seguirá habiendo un gobierno y un Estado trabajando. Con un proyecto claro y completo de país", ha presumido. También ha lamentado no contar con una aritmética "parlamentaria más holgada" y ha subrayado que le gustaría tener una "oposición menos tóxica y más constructiva, que aportara alguna propuesta de vez en cuando, para elevar el debate público y mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos. No es así. Y es una lástima", ha censurado.