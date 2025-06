Sánchez se enroca en su "búnker" de Moncloa: el único gobierno del mundo que aguanta cualquier caso de corrupción

Cada día que pasa aparece un nuevo caso de corrupción, mala praxis o escándalos destapados por la UCO que repercuten a Pedro Sánchez, así como a su gobierno, cúpula más cercana o familia. El presidente, aun así, no da indicios de que tenga intención de dimisión pese a una situación que le recriminan hasta sus socios, y es que permanece en Moncloa como si la residencia oficial fuera su "búnker" personal. Algo inédito en España, pero también en Europa, pues otros ministros, presidencias o ejecutivos no duraron tanto como el PSOE sanchista.

Hasta ahora, algunas personas de su círculo más cercano ya han caído por el camino. Santos Cerdán dimitió y entregó su acta de diputado este jueves; Leire Díez, la "fontanera" que provocó otro escándalo, anunció su "baja voluntaria" como militante socialista, o Ábalos, tras ser incluido en la trama Koldo, también fue echado a un lado y dejar su cargo... Varias "cabeza de turco" usadas para tapar toda la corrupción que salpica al PSOE, así como resistir en el "búnker" de Moncloa.

Así, varios ejemplos en estos siete años de Sánchez como presidente de España, que sin embargo, no han logrado que el mandatario dé un paso a un lado. Muy diferente a otros ministros y mandatarios europeos y mundiales que, tras unas tramas más o menos largas, tuvieron que dimitir. Desde plagios de tesis doctorales hasta uso de fondos públicos o fiestas disfrazadas de "reuniones de trabajo", casi cualquiera de las tramas vinculadas al Gobierno de Sánchez.

De hecho, con el "caso Begoña Gómez", afectando a su esposa, generó un espectáculo de cinco días de "reflexión" con una carta a la ciudadanía en los que después, reiteraba no solo que no dimitía, sino que sentía con "más fuerzas que nunca". Y tras las últimas peticiones de convocar elecciones después de meses fatídicos en el PSOE, Sánchez no planea dimitir, sino agotar la legislatura hasta 2027, dicho literalmente por el propio mandatario tras la última Conferencia de Presidentes, así como en su comparecencia en Ferraz.

Costa, el líder socialista "más cercano" a Sánchez, se creía invencible: la corrupción tumbó su gobierno

Posiblemente, Sánchez sea el líder europeo que más está aguantando en un cargo tras la cantidad tan extensa de corrupción y casos polémicos que salpican a un Gobierno. Algo que ex homólogos europeos o mandatarios del Viejo Continente no pudieron aguantar apenas unas semanas o meses.

Por ejemplo, António Costa, del partido socialista portugués y que fuera primer ministro de Portugal, estuvo ocho años al frente del país luso, tras ganar elecciones en 2015, 2019 y 2022. Pero en su tercera legislatura, y tras lograr sobrevivir a mociones de censura y diversas críticas de las oposiciones, un caso de corrupción que le vinculaba tras el registro en varios ministerios y en su despacho, hizo que se viera obligado a dimitir.

Costa era conocido por ser el "socialista invencible" y el más longevo de los mandatarios de los grandes países europeos. No obstante, hizo algo que a día de hoy sorprende en política, que es echarse un lado a los primeros indicios de corrupción. Presuntas irregularidades en la gestión de proyectos de extracción de litio y producción de hidrógeno con fines energéticos, fue lo que le tumbó, y al irse, decía que "la dignidad de las tareas de un primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre la integridad". Era 2023, convocó elecciones anticipadas y el conservador Luis Montenegro (actual mandatario) sacó a su partido del poder.

"Partygate", el escándalo político que echó a Boris Johnson del poder de Reino Unido

Un revuelo de polémicas y escándalos sacudió a Downing Street, con Boris Johnson al frente. El "Partygate" o "Botellohnson" apareció en 2021, en plena pandemia de covid-19, en referencia a "fiestas", "reuniones" y demás escenarios del personal del gobierno cuando las restricciones de salud prohibieron la mayoría de las reuniones. Prácticamente todas las semanas aparecían nuevas "reuniones" celebradas en el número 10 y otros edificios gubernamentales que eran investigadas por la Policía Metropolitana.

También sacudió a varios ministerios, de tal manera que lideres de carteras como la de Sanidad o Economía se vieron obligados a dimitir "ante la falta de seriedad y competencia". Entre ellos, Rishi Sunak, que posteriormente sería elegido primer ministro.

Finalmente, Reino Unido se vio sumido en una crisis política que obligó a Johnson a presentar su dimisión en julio de 2023, más de un año y medio después de que saliera a la luz la primera ficha del dominó de escándalos, el conservador salió del poder y dio paso a Lizz Truss, posteriormente a Rishi Sunak y hasta llegar a Keir Starmer, ganador de los últimos comicios británicos en la mayor victoria laborista en años.

Investigado por corrupción, Sebastian Kurz dimite como canciller de Austria 2021

El líder conservador Sebastian Kurz fue investigado acusado de implicación en un caso de corrupción en Austria a principios de octubre de 2021. Pocos días después, anunció su dimisión porque aseguraba que "sería irresponsable virar a meses de caos y estancamiento". Y pese a que mostraba su rechazo a las implicaciones, reiteraba que prefería "la estabilidad" de la nación.

Kurz llevaba dos años en el poder, tras ganar las elecciones de septiembre de 2019, pero el primer caso de corrupción que salpicó a su gobierno (similar al caso de Costa en Portugal) hizo que dejara su cargo como canciller austriaco.

Hace unas semanas, Kurz fue absuelto de falso testimonio tras anularse su condena de ocho meses, aunque continúa la investigación por corrupción relacionada con el uso de fondos públicos. En cualquier caso, y como él mismo decía, prefirió echarse a un lado por la implicación para "evitar el caos" en la política austriaca que pudiera crear una importante crisis en el país.

En Alemania y otros países de Europa también ha habido dimisiones por implicaciones en casos de corrupción

Un caos absoluto se produjo en Alemania después de que en 2012, tras poco más de un año en el cargo, el presidente alemán tuviera que anuncia su dimisión. A Christian Wuff se le implicó en un escándalo de tráfico de influencias. Según las autoridades pertinentes, fue en sus tiempos de primer ministro regional cuando aceptó un crédito privado por valor de medio millón de euros, con el que adquirió una casa familiar. El caso salió a la luz en diciembre del año anterior, y dos meses después, dejó su cargó.

Curiosamente, pronunció unas palabras muy similares a las que Sánchez dio este jueves tras la dimisión de Santos Cerdán, explicando que "he cometido errores, pero he sido siempre sincero". En cualquier caso, el alemán dimitió. En el país germano, por otro lado, tres ministros de Merkel dimitieron en 2021 acusados de plagiar sus tesis doctorales, justo un caso del que Sánchez ha sido acusado.

Otro gobierno europeo también colapsó por casos de corrupción, el de Milos Vucevic en Serbia. Con su ejecutivo envuelto en una presunta corrupción gubernamental, manifestantes serbios salieron diariamente a pedir su dimisión durante tres meses, hasta que en enero, se produjo la dimisión del mandatario.