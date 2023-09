Sánchez promete un acuerdo "coherente con la letra y el espíritu de la Constitución" para su investidura

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes que se dedicará "en cuerpo y alma" a lograr una mayoría para su investidura si fracasa la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Así, le ha echado en cara que haya sometido al país a una "descomunal" y "caprichosa" pérdida de tiempo, pues está claro que no cuenta con la mayoría suficiente.

En un acto en la CEOE con el que ha retomado su agenda pública después de una semana fuera de juego tras haber contraído covid, Sánchez ha afirmado que hablará con el resto de fuerzas políticas y también "con la sociedad civil" para lograr un acuerdo que sea "plenamente coherente con la letra y el espíritu de la Constitución", según ha trasladado.

En todo caso ha dejado claro que serán respetuosos con los plazos, las formas y los procedimientos, que también son parte de la democracia, pues "todo ello importa", ha subrayado. Sin embargo no va a renunciar a subrayar esta forma de actuar "nociva para la sociedad", según ha señalado.

"El tiempo no es de tal o cual candidato, el tiempo es de todos los españoles y de todas las españolas y España tiene cosas muy importantes muy urgentes que resolver y no tiene por qué perder tiempo caprichosamente", ha lanzado. Por tanto, ha dejado claro que si recibe el encargo del Rey, se dedicará "en cuerpo y alma" a lograr "una investidura auténtica" y no perderá el tiempo "en gestos vacíos".

"Me dedicaré a dialogar con el resto de fuerzas políticas, lógicamente también hablar con la sociedad civil para tejer alianzas y poner en marcha un proyecto político en positivo, de progreso y de convivencia que garantice la estabilidad del país y que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de nuestra Constitución", ha expresado.

Europa Press