Sánchez se reunirá el próximo jueves con todos los grupos, salvo Vox, para abordar la situación en Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde Bruselas que este próximo jueves se pondrá en contacto con los líderes de los grupos parlamentarios españoles para intercambiar puntos de vista sobre los desafíos que atraviesa la seguridad europea. A su entrada a la cumbre que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, Sánchez ha aprovechado para realizar este anunció si bien ha especificado que “Vox no va a estar en la ecuación” de esta ronda de conversaciones.

Según el presidente del Gobierno, durante estas llamadas “compartirá información y algunas reflexiones y posiciones que el Gobierno de España lleva manteniendo desde hace tres años, desde el comienzo de la guerra” en Ucrania.

El presidente del Gobierno no ha aceptado preguntas de los medios de comunicación y, por eso, no ha aclarado si está buscando el apoyo del resto de grupos del Congreso para, por ejemplo, aumentar el gasto militar. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido a los países que no llegan al 2% del PIB –como es el caso de España- que cumplan esta cifra antes del verano. El Gobierno español sigue manteniendo que llegará a esta meta en 2029.

Además, la Comisión Europea ha planteado que los gobiernos aumenten un 1,5% del PIB su gasto en Defensa para movilizar en los próximos 4 años 650.000 millones de euros. A cambio, Bruselas ofrece una cláusula de escape para que este gasto no sea contabilizado dentro de las normas fiscales europeas.