El PP ve a Sánchez en una "soledad" sin "precedentes" tras el revés de la ley del Suelo

El PP ha salido de inmediato a reaccionar contra el segundo revés en una semana para Pedro Sánchez: el Gobierno se ha visto obligado este jueves a retirar la reforma de la ley del Suelo ya que no había conseguido atar los apoyos suficientes para que supere el primer filtro parlamentario en el Congreso. "La soledad del presidente no tiene precedentes", han señalado fuentes del PP, quienes recuerdan que el "PSOE recibe su segundo varapalo parlamentario en apenas 48h" después de que el martes, los socialistas vieran como quedaba en la cuneta la ley contra el proxenetismo.

"El martes el Congreso le dijo que no tramitaba su proyecto de ley de proxenetismo y hoy ha tenido que retirar la ley del Suelo para que la Cámara no se la tumbara. El PSOE vuelve a quedarse solo en política nacional tras ver como EEUU o Francia se negaban a seguirle ayer en política internacional", señalan los populares, quienes reprochan tanto la debilidad de Sánchez a nivel interno con la falta de apoyos en el Congreso como a nivel exterior tras su anuncio de reconocer al Estado palestino. "A los problemas con Israel o Argentina en el exterior se suman las diferencias con Sumar, Podemos, ERC o Junts en el interior", añaden.

"El Gobierno no es capaz de aprobar en las Cortes ni siquiera lo que se diseña en la mesa del Consejo de Ministros", señalan los populares, quienes creen que el Gobierno tiene "demasiados frentes" para un presidente "cuya respuesta a todo es decir 'bulo' y 'ultraderecha'". "Sánchez no tiene capacidad para dirigir el futuro de la nación cuando sus prioridades legislativas no convencen ya ni a Yolanda Díaz", continúan los populares, quienes recuerdan que el Gobierno "solo tiene garantizados los apoyos" de la amnistía.

"España es un país ingobernable por un presidente al que acecha la corrupción en su partido y en su Gobierno, y con su esposa en el punto de mira de la Justicia y de la prensa internacional por posible tráfico de influencias", resumen en el PP, que advierten de que si vencen en las elecciones europeas al PSOE, la "legislatura quedaría en suspenso". "El mensaje en el Congreso se lo han dado sus socios. En la calle se lo darán los españoles este domingo. Y en la urnas, será el PP el que ponga a Pedro Sánchez en el sitio que le corresponde", zanjan.