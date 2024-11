Sánchez sostiene a Mazón para acentuar su desgaste

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a comparecer hoy en el Palacio de la Moncloa tras la celebración de un Consejo de Ministros adelantado -por el viaje a la cumbre del clima en la que participará el jefe del Ejecutivo- para seguir poniendo cara a las ayudas que su Gabinete está poniendo en marcha para paliar los efectos devastadores de la DANA. Hoy se ha dado luz verde a un nuevo paquete de 3.765 millones de euros, que se suman al anterior y alcanzan ya un total de 14.373 millones de inyección económica.

El Gobierno mantiene su hoja de ruta en esta crisis. Una estrategia mimética a la que se siguió durante la pandemia de la Covid-19. El presidente capitaliza las "buenas noticias", en este caso las ayudas económicas para la reconstrucción, mientras que se delega en los expertos y uniformados las explicaciones sobre la gestión de la tragedia. Sánchez ha evitado hoy, de nuevo, confrontar con la Generalitat y personalmente con Carlos Mazón, pese a que el presidente valenciano haya cargado contra el Ejecutivo central en las últimas horas y de manera sostenida desde hace días.

En Moncloa han dado la orden de no desviar el foco, más allá de las declaraciones extemporáneas del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que pidió este domingo la dimisión de Mazón, y no van a respaldar este tipo de exigencias de asumir responsabilidades en este momento. "Tiempo habrá para ello, ahora estamos en lo que estamos, que es en servir a los ciudadanos y dar soluciones. No nos vamos a desviar de ese objetivo", ha destacado. En el Ejecutivo miden los tiempos al máximo y no quieren dar pasos en falso, leyendo el sentir de la sociedad que demanda soluciones y no un cruce de reproches.

"El Gobierno está a lo que está, en Valencia con los valencianos y las valencianas, con su duelo, en la reconstrucción y su relanzamiento de una comunidad que es fundamental para la sociedad española", ha señalado para apuntar: "Posteriormente vendrá el debate político sobre la asunción de responsabilidades políticas que tendrán que ser sustanciadas en el Parlamento y en las Cortes Valencianas".

En el Ejecutivo central no quieren entrar en el cuerpo a cuerpo con Mazón, saben que esto ahora es contraproducente y no se corresponde con las exigencias y necesidades más perentorias de los valencianos, y entienden además que esto no es necesario para desestabilizar al presidente valenciano, dado que la presión que tiene es ya lo suficientemente persistente, incluso dentro de su propio partido, como para darle una vía de escape con una confrontación directa con Moncloa.

Empatía con las manifestaciones

Sánchez también ha mostrado su "absoluto respeto y total empatía" con los valencianos que se movilizaron el pasado sábado contra la gestión de la DANA. "Lo que toca es escuchar, acompañar y poner todos los recursos del Estado para recuperar la normalidad cuanto antes. Vamos a utilizar todos los resortes del Estado, con todos los recursos para lograr esa normalidad", ha señalado. Esta respuesta contrasta con la que se dio tras los altercados surgidos en Paiporta, donde el Gobierno trató de limitar todo el malestar a los actos violentos que vivió la comitiva institucional y especialmente el propio presidente del Gobierno, achacando estas actuaciones a "movimientos ultra".