El Gobierno de España empezará a financiar las gafas y lentillas en 2025: estos serán los requisitos

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que su Ministerio "trabaja" para que las gafas y las lentillas formen parte de la cartera de servicios en 2025, de forma que se financien "y no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir". En el acuerdo de Gobierno de España figura que esta ayuda está dirigida a los menores de 18 años de familias con menos recursos.

En declaraciones a los medios tras inaugurar el I Foro de Salud Pública: Una sanidad a futuro, organizado por la Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa), la titular de Sanidad ha añadido que se trata de una medida igualitaria para que gafas y lentillas sean accesibles a vulnerables y familias para las que esta compra pueda suponer un gasto accesorio, "viendo así mermadas sus capacidades de tener una mejor salud visual".

"Creo que esto es algo en lo que estamos de acuerdo desde el punto de vista social y político. No puede ser que el sistema de salud visual o bucodental no esté incluido en el Sistema Nacional de Salud y vamos a trabajar firmemente para que sea una realidad en 2025", ha añadido.

Todo lo que se sabe sobre esta ayuda incluida en la Seguridad Social

Fue el 29 de enero de 2024 cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba que el Ejecutivo pretendía incluir las gafas y lentillas dentro de las prestaciones de la Seguridad Social. El objetivo de esta medida es que "la gente no tenga que echar mano al bolsillo cuando se necesite de una prestación", según palabras de la propia García.

"Queremos que las gafas y las lentillas no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir o que les supone un gasto accesorio y que, de alguna manera, hace que los más vulnerables y que las personas que no tienen acceso vean mermadas sus capacidades de tener una mejor salud visual", defendió la recién nombrada ministra de Sanidad.

Según el Libro Blanco de la Visión, en 2023, el 70% de la población en España dependía de gafas o lentillas en su día a día, por lo que la medida podría beneficiar hasta a 30 millones de personas con problemas de visión.

A día de hoy más de seis millones de personas en España podrían necesitar gafas o lentillas, pero su situación económica les impide hacer frente al gasto, según ha resaltado la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO) y la asociación de utilidad pública Visión y Vida en su 'Libro Blanco de la Visión. Edición especial Covid-19'.