El PP señala a Sánchez el camino de la dimisión: "Cuanto antes mejor"

La secretaria general del Partido Popular, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estaban "al corriente de todo" lo relacionado con el papel de José Luis Ábalos en el "caso Koldo" y "se han dedicado a taparlo".

Así lo indicó Gamarra tras su visita a la Feria Internacional del Autobús y el Autocar en Ifema junto al vicesecretario de Economía, Juan Bravo, tras ser preguntada sobre las palabras de Marlaska en la comisión de investigación en el Senado en la que ha asegurado que "nunca" sospechó de Ábalos.

Gamarra ha ironizado al decir que "Marlaska está a medio minuto de decir que no conoce al señor Ábalos, pero evidentemente todos sabían lo que pasaba". "A estas altura", dijo, "nadie se puede creer" que Ábalos "no fuera cesado como ministro" porque "ya eran conocedores desde el Gobierno de lo que estaba pasando y de dónde estaba metido". "Sánchez, y no tengo ninguna duda de que Marlaska, estaban al corriente de todo y se han dedicado a taparlo", destacó Gamarra, quien afirmó que el ministro del Interior "está bastante inquieto" en relación a "conocer qué es lo que las investigaciones que desde el ámbito de la Guardia Civil se están desarrollando".

Por todo ello, la secretaria general del PP pidió al ministro del Interior y al Gobierno que "dejen de obstruir las investigaciones y dejen trabajar a la Justicia y la Guardia Civil en todas las tareas que están desarrollando".

Ante las "mentiras" del ministro del Interior, el grupo popular en el Senado ha indicado que aunque "no sabemos si él se reunió en privado con Koldo. Lo que confirma la UCO es que su número 2 preparó con él la llegada de Delcy a Barajas".

Los populares también apuntan a las palabras de Marlaska que ha dicho que no conocía a Aldama. "La persona que dice no conocer dispuso de todos los medios posibles de los servicios de información de la Guardia Civil. Si el ministro no conocía esta circunstancia, al menos debería abrir una investigación interna y buscar responsabilidades. En todo caso, el principal responsable de que esto pasara, es él por no controlar la Guardia Civil".

Asimismo, los populares destacan que mientras el ministro del Interior asegura que ningún cargo de su departamento ha tenido contacto con la trama "el director general de la guardia civil es el autor del chivatazo a la trama, como afirmó el propio Koldo. El DAO se reunió con Koldo 40 días antes de las detenciones a los cabecillas, y el comandante que Marlaska envió a Venezuela es el que abrió las puertas de los servicios de información a Aldama y al que le pidieron que comprobara si los móviles de Sánchez y Ábalos estaban pinchados. Además, José Antonio Rodríguez, alias Lenin, y comisario de confianza del ministro, reconoció en la Audiencia Nacional que habló con Koldo, quien le pasó el contacto de Rotaeche, para comprar las mascarillas de la trama".