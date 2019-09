Tras la ronda de consultas, el Rey Felipe VI decidió no proponer ningún candidato para la investidura, debido a que ninguno de los candidatos reúne los apoyos suficientes para presentarse y poder ser investido como presidente del gobierno.

Esto significa que, casi con toda seguridad, habrá nuevas elecciones generales el próximo 10 de noviembre. Estas serían las cuartas elecciones en menos de cinco años (diciembre de 2015, junio de 2016, abril de 2019 y ahora noviembre de 2019). La inestabilidad política, cada vez más intensa, que está viviendo España, es algo que agota a los ciudadanos, los cuales se muestran hartos ante esta situación, y han decidido lanzar una propuesta a través de la plataforma Change.org, para que los diputados renuncien a su indemnización por la disolución de las Cortes Generales.

Cuando se disuelven las Cortes, todos los diputados tienen derecho a pedir la indemnización de transición, es decir, aquel sueldo que habrían percibido desde la disolución del Congreso hasta la jornada de reflexión de los comicios. “Si no curras, no cobras”, se llama la petición, pidiendo así que los diputados no cobren esa indemnización ya que, durante este periodo de tiempo, no realizarán su trabajo.

“Un año más, 350 diputados han decidido dedicar la vuelta de sus vacaciones a reírse de 46 millones de españoles”, dice la petición, aseverando que “se pueden reír de nosotros un poco más, pues resulta que, como se van a disolver las Cortes, todos los diputados tienen derecho a pedir una indemnización, el dinero equivalente al salario de estos dos meses en los que (otra vez) van a estar sin trabajar”.

El pasado mes de mayo de 2016, al finalizar la XI legislatura (la, hasta ahora, legislatura más corta de la historia de la Democracia en España) y disolverse las cortes para votar de nuevo en junio, hasta 216 diputados (más del 60%) reclamaron esta indemnización. Solo cinco diputados renunciaron a ella. “Pídele a los diputados del Congreso que, por una vez, piensen en los ciudadanos y NO soliciten la llamada “indemnización de transición”. Ya se han reído de nosotros suficiente”, concluye la petición.