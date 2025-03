El socio de Aldama blanqueó 20 millones con apoyo de "Los Miami"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que Claudio Rivas, el socio de Víctor Aldama, blanqueó más de 20 millones de euros con otro fraude de los hidrocarburos. En esta nueva trama, el empresario habría contado con el apoyo de otros dos hombres, que supuestamente formaron parte de la conocida banda de "Los Miami", según los informes a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Así, la investigación, que también salpica a Claudio Rivas, tiene su epicentro a mediados de 2020 cuando España comenzaba a recuperar la normalidad tras el confinamiento por la pandemia. La principal empresa en este caso que está en el foco de la Guardia Civil es la operadora "Gaslow Abastecimientos". Fue el embrión de la trama de los hidrocarburos que llevó a prisión a Víctor Aldama.

Los informes de la UCO de las diligencias reflejan nombres conocidos en ambas investigaciones que están siendo instruidas por la Audiencia Nacional. El nexo entre ambas es Claudio Rivas que poco tiempo después de estas pesquisas entró en la vida de los negocios de Aldama.

De esta forma, en estos primeros atestados de la Guardia Civil, los agentes consideran que Rivas cometió un delito contra la Hacienda Pública en relación al fraude de la operadora "Gaslow" desde finales de junio del 2020. También sería responsable del mismo delito por la suministradora "Keep it Save" por un total de 44,86 millones de euros.

A pesar de las astronómicas magnitudes de estas cifras, la UCO considera que el mayor importe se encuentra en el blanqueo de capitales, ya que sospechan que el socio de Aldama pudo haber usado está práctica en 20,91 millones de euros a través de la mercantil que estaba en el foco de las pesquisas.

Coches y criptomonedas

El desglose de los datos refleja que Rivas presuntamente emitió de fondos al extranjero 390.550,06 euros a través de "Gaslow". El incremento es exponencial con las cuentas de "Keep it Save". Con esta sociedad, la Guardia Civil descubrió que el empresario sería responsable de emisión de fondos en el entramado societario propio de 12,99 millones de euros, adquisición de criptomoneda por un valor de 1,38 millones de euros y también trasladó al extranjero 3,3 millones de euros.

Claudio Rivas comparece como investigado por el fraude de hidrocarburos Mariscal Agencia EFE

Una de las informaciones más valiosas que consiguió la UCO es que se llevaron a cabo retiradas de efectivo por un importen de 2,80 millones de euros. Los agentes reflejaron en sus atestados que Rivas era el líder del grupo conformado por Jesús de Gregorio, Emilio Carrillo y Manuel Salles. Las dos sociedades tenían "fraudes millonarios cuantificados en el año 2020".

Las pesquisas reflejan que Bludger, la comercializadora del propio Rivas, adquiría la mayor parte del producto que se hacía pasar (documentalmente) por una de las mercantiles. Utilizaban otras sociedades para "operativas compatibles con el blanqueo de capitales". Al socio de Aldama también le constaban numerosos antecedentes policiales por supuestos delitos de estafa, defraudación de fluido eléctrico y varios señalamientos.

Desde "Keep it Save" también se llevó a cabo la adquisición de vehículos con un gasto de 227.667,80 euros. "Claudio Rivas tenía capacidad de decisión a la hora de facturar a través de una sociedad u otra, llegando en una ocasión a indicar que no le interesaba que una factura apareciera en Bludger Combustibles", señala el escrito de la Guardia Civil.

Los agentes descubrieron gracias al análisis de los efectos intervenidos un "correo electrónico en el que exponían un listado de movimientos de las cuentas bancarias de la comercializadora y de cada uno de los socios". "En el cuerpo del correo figuraban los saldos de cada cuenta, existiendo una correspondiente a Claudio Rivas con un saldo de 650.325 euros, todo ello en fecha mayo de 2021", remarcan.

Un negocio redondo

Cabe recordar que en el marco de la investigación de la trama de los hidrocarburos, los guardias civiles realizaron vigilancias que fueron detalladas en sus informes. Después de uno de estos encuentros, los miembros de la UCO alertaron de que, presuntamente, se estaban iniciando los movimientos para generar nuevos mecanismos para otro fraude del fuel. No hubo tiempo para más negocios ya que explotaron las diligencias y muchos de los sospechosos entraron en prisión provisional como Rivas o Aldama.

Como avanzó LA RAZÓN, los agentes descubrieron que se derivaron fondos a la empresa "Secorpat", quienes percibieron una cantidad de 47.378,76 euros. La sociedad está encabezada por María de Lourdes R.V., una mujer que está siendo investigada por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación documental y estafa. Fue detenida en mayo de 2022 por la Policía Nacional por supuestamente formar parte de una célula del Cártel de Sinaloa en España.

Esta organización criminal contaba en su estructura con un capitán de la UCO de la Guardia Civil especializado en la investigación del sector de los hidrocarburos. "Pudiendo haber transmitido información privilegiada sobre la investigación que afectaba a esta organización, entre la que se encontraba la fecha exacta de las actuaciones policiales/judiciales que se llevaron a cabo en julio de 2021, frustrando parte de los objetivos de las mismas", señalan los agentes.