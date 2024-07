Sumar da un paso atrás y aparca su mesa de partidos con la que buscaba reflotar tras el fracaso electoral

De ser una prioridad para reordenar el espacio de la izquierda alternativa tras el fracaso de Sumar en el ciclo electoral, a diluir su necesidad, a medida que los partidos han ido presentando objeciones a la foto de unidad con la que Sumar quería iniciar la nueva era "post Yolanda Díaz".

Sumar aparca la mesa de partidos con la que quería iniciar las conversaciones con el resto de partidos para iniciar la reconfiguración del espacio de la izquierda,tal y como adelantó LA RAZÓN este sábado.La formación de la vicepresidenta Yolanda Díaz buscaba hacer una reflexión conjunta con los partidos con los que se presentó a las elecciones generales, después de fracasar en las elecciones europeas y de contar con un exiguo balance de diputados tras los comicios en Galicia, País Vasco y Cataluña. (siete en total). Para ello, el partido había anunciado el pasado 17 de junio una "mesa de partidos" -que previamente habían exigido desde Más Madrid e Izquierda Unida- en la que todos los partidos se expresarían en "pie de igualdad" y con relaciones de horizontalidad para analizar los resultados y buscar "fórmulas democráticas" de actuación para reordenar el espacio de izquierdas.

Una cita que la propia formación había asegurado que se celebraría a principios de este mes de julio y que, precisamente, se esperaba para esta misma semana. Fue la propia dirección colegiada de Sumar -creada tras la dimisión de la vicepresidenta Yolanda Díaz como coordinadora general- quien elevó las expectativas al asegurar que esperaba contar en la reunión con "los primeros espadas" de los partidos. Antonio Maíllo por parte de IU, confirmó su asistencia, al igual que en un primer momento hicieron Mónica García como máxima cara visible de Más Madrid y Ada Colau por los comunes. Sin embargo, en los últimos días, la presencia de estas dos últimas dirigentes dejó de confirmarse. En la dirección colegiada de Sumar alegaban los problemas para cuadrar las agendas de todos los dirigentes. Sin embargo, en la formación madrileña y catalana empezaron a dejar de confirmar la presencia de sus líderes al no tener claro cuáles era ni el formato de la cita, ni tampoco los contenidos a tratar, según explican ambos partidos, quienes dan fe también de la cancelación -por el momento- de la cita. Este fin de semana, fuentes de la dirección colegiada enfriaban la cita y aseguraban a LA RAZÓN que se estaban produciendo "contactos bilaterales" con todas las organizaciones y que en ese foro se estaba avanzando. El objetivo, decían era trabajar en una "propuesta seria y rigorosa" para el espacio alternativo, lo cual demoraba la cita que en principios era inminente.

Este lunes, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, confirmaba el frenazo a esta mesa y aseguraba en rueda de prensa tras la ejecutiva del partido. "Los contactos se están produciendo a todos los niveles” y que el proceso de reflexión se va a hacer “de forma tranquila y rigurosa”. Sin embargo, el portavoz, preguntado en varias ocasiones por los periodistas, ha rechazado poner fecha a la mesa de partidos. “Es un proceso que no va a ser rápido y que no tiene un día marcado en el calendario”, ha contestado Urtasun, minimizando ahora la urgencia de la mesa que ellos mismos habían pedido. “Entre todos la idea es reforzar el espacio y el apoyo al Gobierno de coalición”, ha explicado Fuentes de Sumar minimizan ahora la relevancia de la mesa y reconocen que "ahora no hay nada en el calendario". Según aseguran en la formación, se están produciendo conversaciones a todos los niveles y las "dinámicas están siendo positivas", pero, sin embargo, los ritmos "van a ser otros", reflexionan.Enfocan la prioridad en la negociación de los Presupuestos Generales que ya está en marcha una vez que Hacienda haya publicado la orden ministerial..