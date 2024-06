Sumar deja en "stand by" su mesa de partidos ante la falta de confirmación de Ada Colau y Mónica García a la cita

Sin foto de unidad a la vista en la izquierda, de momento. Todo va más despacio de lo que Movimiento Sumar esperaba con el objetivo de pasar con rapidez el mal trago de los batacazos electorales en el intenso ciclo electoral del primer semestre del año. El partido de Yolanda Díaz tomó la iniciativa de atajar su grave crisis con una especie de catarsis tanto orgánica como con las formaciones que apoyan al espacio en el Congreso con el objetivo de abrir un espacio de reflexión conjunta en la izquierda alternativaa.

Sin embargo, ese foro, la mesa de partidos con la que Sumar pretendía empezar a recomponer el espacio, también tras la dimisión de Yolanda Díaz como líder del espacio no se va a celebrar de momento, según explican fuentes de la dirección colegiada del partido a LA RAZÓN. Movimiento Sumar echa el freno y pone en "stand by" la reunión que pretendía celebrar la próxima semana con todos los partidos que conforman la coalición para realizar los primeros análisis del hundimiento de la izquierda alternativa y elaborar un calendario de trabajo con los siguientes pasos a dar para volver a recuperar posiciones.

Una cita a la que el partido dio máxima relevancia y en la que en un principio se esperaba despegar con una foto de unidad al más alto nivel con la presencia de los principales líderes de la formación. Fue la propia dirección colegiada de Sumar quien elevó las expectativas al asegurar que esperaba contar en la reunión con "los primeros espadas" de los partidos. Antonio Maíllo por parte de IU, confirmó su asistencia, al igual que en un primer momento hicieron Mónica García como máxima cara visible de Más Madrid y Ada Colau por los comunes. Sin embargo, en los últimos días, la presencia de estas dos últimas dirigentes dejó de confirmarse. En la dirección colegiada de Sumar alegaban los problemas para cuadrar las agendas de todos los dirigentes. Sin embargo, en la formación madrileña y catalana empezaron a dejar de confirmar la presencia de sus líderes al no tener claro cuáles era ni el formato de la cita, ni tampoco los contenidos a tratar, según explican ambos partidos, quienes dan fe también de la cancelación -por el momento- de la cita.

A ello se une que no sería, en ningún caso, una reunión que concitase a todos las fuerzas que conforman la coalición de Sumar en el Congreso de los Diputados. Compromís, Més y la Chunta ya dejaron claro esta semana que no acudirían a la llamada al no sentirse interpelados en la reflexión a la que había invitado la dirección colegiada de Sumar. Ellos, aseguran, trabajan de forma autónoma y cooperan de manera excepcional en la coalición a nivel nacional.

En la cúpula de Sumar enfrían así una mesa de partidos inmediata -que ellos mismos habían anunciado- pero restan importancia a este hecho. Fuentes al más alto nivel de la dirección colegiada explican que en estos momentos están manteniendo "contactos bilaterales" con todas las organizaciones y es en ese foro en el que se está "avanzando" y que es la agenda la que está retrasando la celebración de una mesa al alto nivel como al principio se esperaba. Esta "lentitud" se explica en que se estaría trabajando en una "propuesta seria y rigurosa" para el espacio alternativo, y es lo que demoraría una cita presencial. Ya dentro del espacio, hay partidos que habían rebajado también la propia cita, enmarcándola como una "reunión de trabajo".

En este foro, o en el que finalmente se traduzca la reflexión de los partidos de la izquierda, el principal objetivo es el de discutir de una manera "horizontal", es decir, de igual a igual, el futuro del espacio, lo cual, es ya en buena parte una asunción por parte de los de Díaz de que ya no ocuparán el papel predominante en la coalición. Fue el coordinador de IU, Antonio Maíllo, el primero en apuntar este requisito para una nueva relación a partir de ahora entre todos los partidos. Establecer métodos democráticos y asumir que Sumar estaba "superado" como espacio aglutinador. Más Madrid también apuntó en la misma línea a la dirección de Díaz, dejando claro que había que trabajar una nueva hoja de ruta desde la "autonomía" y la "horizontalidad".