El SUP cuestiona la independencia de los servicios de Inteligencia contra el terrorismo

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) cuestionó este lunes lo que considera una falta de independencia en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), tras la petición del organismo a la UE para desvincular el terrorismo de los CDR, y la "creciente desproporción" entre funcionarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el organismo.

El SUP emitió un comunicado en el que cargan contra el Citco por una falta de independencia que vinculan a la desigualdad entre miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y que, indican, se avala con la reciente decisión del Centro de no considerar a los CDR catalanes como grupos terroristas. El sindicato explicó que la decisión parece obedecer a "una suerte de servilismo hacia el ministro y no a criterios técnicos".

La calificación de terroristas a los CDR, recuerdan, "ha sido avalada por la Audiencia Nacional en múltiples autos" donde, apunta el SUP, "se procesa a miembros de estos grupos por delito de pertenencia a organización terrorista y de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista".

El Citco, sin embargo, basó su decisión en que "estos grupos solo se mencionan por actividades como escraches y quema de banderas españolas".

Policías y guardias civiles

Asimismo, el SUP denunció que la Guardia Civil "ha ganado un predominio inusual" que "plantea graves preocupaciones para el equilibrio entre cuerpos policiales y la independencia de las instituciones". Además, relata que esta situación "no es nueva pero se ha cronificado" tras la llegada del actual director, Manuel Navarrete Paniagua, de la Guardia Civil, que según el SUP, ha "cronificado" la situación.

El sindicato señaló que "la situación se ha agravado" y que "se ha llegado al despropósito en el que oficiales de menor rango de la Guardia Civil dan órdenes a inspectores de la Policía Nacional y comandantes de la Guardia Civil dan órdenes a comisarios de la Policía Nacional", lo que califican de "completamente inapropiado" porque "perjudica la eficacia operativa del Citco". En este sentido, también alertan de la posibilidad de que esta falta de proporción cree "redes clientelares en lugar de crear redes de contrapesos entre cuerpos, necesarios en un Estado de derecho".

Finalmente, el SUP instó al Ministerio del Interior a solventar esta desproporción y a que comunique cuántas vacantes ocupa cada cuerpo en cada uno de los niveles operativos, respetando siempre el carácter secreto de la organización.