Tezanos recurrirá el expediente de la JEC que podría imponerle 30.000 euros de multa por su encuesta flash

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, recurrirá a través de la abogacía del Estado el expediente sancionador que la Junta Electoral Central (JEC) le incoó por su encuesta 'express' sobre la carta y periodo de reflexión de cinco días de Pedro Sánchez.

El sociólogo, militante socialista, podría ser sancionado por vulnerar la Ley Electoral con una multa económica que comienza en los 300 euros y podría llegar a los 30.000 euros. Tezanos tendría que ser el que abonase directamente la cantidad de la sanción al ser el máximo responsable del organismo sociológico que realizó la cuestionada encuesta electoral.

La Junta Electoral entiende que al haber preguntado también sobre intención de voto en unas hipotéticas elecciones generales y no habérselo comunicado, algo a lo que está obligado al haber dos procesos electorales abiertos, las catalanas del 12M y las europeas del 9J.

El CIS ha defendido en un comunicado que la interposición del recurso contencioso-administrativo responde a que consideran que no han incumplido el artículo 69.8 de la ley electoral (Loreg) porque como en las más de 1.800 entrevistas telefónicas realizadas en un solo día se preguntó solo por la intención de voto nacional, y no a nivel catalán o europeo, no incurrieron en el incumplimiento de no haber avisado, estando obligados, al máximo organismo electoral.

Además, alegan desde el centro de análisis público que ya realizó un barómetro 'express' y especial sobre la situación política de forma general durante el periodo electoral de las gallegas del 18F y las vascas del 21A, y no hubo objeción alguna por formaciones o la Junta Electoral. "Este centro no entiende la diferencia que puede existir en unas elecciones cuya convocatoria nada tiene que ver con la pregunta realizada", señalan en el comunicado.

Si Tezanos aceptase la sanción económica y rechazase recurrir administrativamente, en caso de confirmarse su expediente, podría verse reducida a los 24.000 euros. Asimismo, si reconociese su responsabilidad en el incumplimiento en un plazo máximo de diez días (desde este martes), podría disfrutar de otra reducción de la cantidad que la dejaría en los 18.000 euros.

Pese a ello, Tezanos ha decidido recurrir y, ahora, se arriesga sí o sí a tener que pagar la multa total 30.000 euros si es finalmente condenado por la encuesta electoral 'flash' del CIS.