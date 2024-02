Tragedia de Barbate: el fiscal general asegura que desconocía el cierre de la unidad que combatía el narco en Andalucía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha remarcado que desconocía la desaparición de la unidad de élite contra el narcotráfico, el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur), que estaba integrado por 150 agentes y que era una unidad de élite para la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Y ha sostenido que desde el Ministerio del Interior "no se comunicó a la Fiscalía" esta decisión, a pesar de que así lo recogió en su Memoria de 2022. En el documento se señalaba que la desaparición de esa unidad tuvo como consecuencia que disminuyeran las incautaciones de droga.

Esta fue su respuesta a Carlos Alsina, en el programa 'Más de uno' de Onda Cero, cuando se le preguntó si considera que fue un error eliminar OCON-Sur, conectándolo con la muerte el viernes pasado de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz), al ser arrollados en repetidas ocasiones por una narcolancha, unos hechos que fueron grabados ante los gritos de ánimo de varias personas que se encontraban allí. Estos hechos han hecho que el ministro Fernando Grande-Marlaska haya sido el blanco de todas las críticas.

También ha subrayado que la Fiscalía "no es un órgano aislado", sino que trabaja todos los días con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y conoce directa o indirectamente lo que hacen, ya que los mandos policiales "trabajan codo a codo" con los fiscales antidroga. "Es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente. Todo operativo policial tiene un correlato fiscal y después judicial. Solo así funciona una buena cadena, en este caso, una buena cadena de persecución del delito", ha apostillado.

García Ortiz ha calificado de "desahogo de una tragedia" que la fiscal antidroga de Cádiz denuncie falta de medios para combatir al narcotráfico, después de los graves hechos que se produjeron en Barbate. "Hay que reflexionar y ver en qué podemos mejorar todos, por supuesto también la Fiscalía", ha asegurado.

"Que el Gobierno mete mano en asuntos de la fiscalía, quíteselo de la cabeza"

En su intervención ha calificado el problema del narcotráfico como "pluridimensional" y común a toda España. Y ha defendido el Plan Nacional sobre Drogas y su enfoque porque "solo las medidas restrictivas, represivas, no acaban con un problema de salud público en el que hay factores sociales, económicos, personales y de salud pública en medio de todo".

"Es común a toda España y el enfoque tiene que ser de todas las administraciones"

Sobre los hechos de Barbate, ha recordado que la Audiencia Nacional es competente para perseguir el narcotráfico cuando los hechos delictivos los cometen bandas organizadas en el territorio de más de una fiscalía y también ha remarcado la importancia que tiene la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los fiscales en la lucha contra el narcotráfico.

Respecto a la propuesta del PP de que la Audiencia Nacional asuma los casos graves de crimen organizado y narcotráfico tras lo de Barbate, García Ortiz ha dicho que esto ya lo ha planteado la Fiscalía. "Bienvenidas sean todas las iniciativas que ya hemos, por cierto, dicho y apuntado en la propia Fiscalía General" y ha defendido extenderlo a otros supuestos que revisten mayor gravedad, como el crimen organizado transnacional.

Estas nuevas formas de delincuencia presentan dificultades a la hora de que la Justicia actúe, porque el sistema procesal "no ayuda" a perseguirlas por su sofisticación: se emplean medios y formas que van más allá de las fronteras de un partido judicial, una provincia o una comunidad autónoma y utilizan las redes y todos los medios a su alcance. Y criticó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que data "del siglo XIX, no es el mejor instrumento para hacerlo".

Terrorismo y Puigdemont

Al ser preguntado por la imputación de Carles Puigdemont por delitos de terrorismo. "Como no he participado en ningún aspecto", ha dicho, "mi función es que todos trabajen con tranquilidad y que los fiscales "se expresen con toda libertad". Y también ha explicado con el máximo respeto a los fiscales de la Audiencia Nacional.

Aclaró que la fiscalía del Tribunal Supremo no está por encima de la fiscalía de la Audiencia Nacional. Dice que viendo esas pruebas, el juez y el fiscal tienen dos posturas diferentes.

Sobre si él puede influir sobre las decisiones de la teniente fiscal, recordó que existe una obligación estatutaria de que dé cuenta de los hechos relevantes y trascendentes. Y él como fiscal general debe conocer lo que hace la Fiscalía. "Es la responsabilidad de la teniente fiscal", reiteró. E insistió que él tiene que conocer las conclusiones que saque ella.

"Aquí lo que se produce es una discrepancia entre dos jefes", dos de los cuatro fiscales jefe del Tribunal Supremo, ha aclarado. Y esto no es una institución asamblearia, en alusión a la votación de los fiscales que votaron once a cuatro apoyando la imputación por terrorismo a Puigdemont. "La que tiene que decidir es la teniente fiscal" y dice que prefiere mantenerse al margen y que ella cuenta con el material que quiera tener y puede recabar informes de los fiscales del Supremo o de la Audiencia Nacional.

Sobre el fiscal Miguel Ángel Carballo, de la Audiencia Nacional, que no ve terrorismo en Tsunami Democràtic y emitió un informe muy duro sobre la instrucción del juez Manuel García-Castellón, pero sí en la causa de los doce CDR. "Es una acusación formal" que es público, ha recalcado. Y sobre la opinión que ha emitido el presidente Pedro Sánchez sobre que no hay terrorismo en el independentismo.

"Con el Gobierno, no. Yo despacho con el ministro de Justicia porque la Fiscalía tiene una imbricación en el ministerio enorme", ha explicado. Ha recordado que no tienen independencia presupuestaria, por lo que hablan " de cosas muy mundanas, a veces de bolígrafos", ha dicho. "Que el Gobierno mete mano en asuntos de la fiscalía, quíteselo de la cabeza", ha dicho.

"No tenemos los mismos medios materiales en toda España" porque el ministerio es competente en cinco comunidades autónomas o en doce las competentes son los gobiernos autonómicos. Y asegura que quieren recuperar competencias. "Pocas instituciones como el Ministerio Fiscal tienen esta naturaleza" y destacó el despliegue territorial que tiene el Ministerio Público, lo que les permite acceder a información de cualquier punto de España.

Informe de la amnistía

También respondió sobre los motivos por los que rechazó que el Consejo Fiscal emitiera un informe sobre la amnistía, tal como había solicitado el Senado. "¿Por qué quiere el Senado que la Fiscalía o el Consejo fiscal haga un informe para el que no es competente?", se ha preguntado. Sin embargo, al ser cuestionado sobre el hecho de que no ser competente no supone necesariamente que no lo emita, García Ortiz ha dicho que "cuando un órgano no es competente para hacer un informe, no debe hacerlo" y subrayó que no se deben exceder las competencias.

Además, dijo que no había precedentes de emitir este tipo de informes. "Si la Fiscalía hiciera ese informe, fíjese usted lo que podría ocurrir", advirtió. Y explicó que la ley no está terminada y no se conoce el contenido de la ley. "Luego tenemos que ir a los tribunales" y advirtió que el informe podría influir si se someten a "un debate político".

Subrayó que el diseño constitucional señala que la relación de la Fiscalía es con el Ejecutivo y no con el Legislativo. "Para qué vamos a meter un elemento de distorsión que es una opinión". Y respondió.

Sobre el avance del recuento de las causas que serían amnistiables en Cataluña, ha preferido no dar una cifra aproximada, pero ha elogiado la decisión de haber comenzado con tiempo, porque es una tarea difícil que afecta a causas vivas y a causas archivadas y en pequeños juzgados de toda la comunidad autónoma.

Al ser consultado por las causas a las que se refiere el fiscal Ignacio Stampa, que ha presentado el libro "El complot", en el que acusa a Dolores Delgado, ex fiscal general, y al propio García Ortiz cuando era su número dos, de apartarles para torpedear el "caso Villarejo", dijo que le deseaba suerte en su aventura editorial. Sobre las acusaciones, aseguró que "todos los juicios han continuado" y que en el caso de Villarejo se han juzgado tres piezas y están calificadas hasta siete piezas, "en las que pedimos muchos años de prisión". Descartó que hubiera algún tipo de obstáculo a las investigaciones y recordó que en la fiscalía anticorrupción hay 30 fiscales y "nadie es imprescindible". También sostuvo que nunca ha comido con el comisario José Manuel Villarejo.

También habló de la polémica por los dos informes que elaboró el fiscal Álvaro Redondo sobre la imputación de delitos de terrorismo al expresidente de la Generalitar Carles Puigdemont. "Hay un informe y hay un borador", explicó que desconocía el borrador. Y dijo que "el fiscal general no miente ni manipula". Simplemente él llamó y le comentó y salió de su despacho con el mismo criterio con el que entró. "Es una insidia decir que yo le he modificado el criterio al señor Redondo" y dice que no entiende por qué se mantienen esas acusaciones.

Y concluyó que "el fiscal general no depende de nadie" porque su nombramiento "le blinda". Por lo que todo lo que haga él como fiscal general "es responsabilidad mía".