Tres ministros y la mayoría de los socios de Sánchez "plantan" a la Princesa Leonor

La mayoría de los partidos que el PSOE necesita para amarrar su investidura boicotean hoy el acto institucional de la Jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor en el Congreso de los Diputados. Hasta tres ministros del Gobierno de coalición dirigido por Pedro Sánchez tampoco asistirán a la misma.

Así, mientras el PSOE se erige como garante de la protección de la Monarquía, negocia con unos socios que desprecian la institución monárquica y que, normalmente, buscan redoblar su ofensiva contra la Casa Real. Este es uno de los actos en el que los socios mostrarán su oposición a la Corona, como vienen haciendo, en los últimos días, con el rechazo, por ejemplo, a acudir a la ronda de consultas convocadas por el Rey para designar candidato a la investidura.

Ni Podemos, ni ERC, ni Bildu, Junts, PNV o el BNG acudirán a la jura de la Constitución que comenzará este martes a las once de la mañana en el Congreso de los Diputados. El PNV, los últimos en sumarse a este "plantón" adujeron que con el acto "se pretende transmitir la continuidad de un modelo con el que no están de acuerdo y que niega el reconocimiento nacional vasco".

De esta manera, Podemos (5 escaños), Junts (7), ERC (7), Bildu (6), PNV (5) y BNG (1), representan 31 escaños de los 350 que tiene el Congreso y que son socios imprescindibles para la investidura de Pedro Sánchez. Un intento de desgastar al máximo a la Monarquía en un momento vital, cuando el PSOE se encuentra cerrando los flecos de su inminente pacto con los partidos independentistas para conseguir su "sí" a la misma.

El único de los socios de Sánchez que asistirá a la Jura de la Princesa Leonor será Sumar, aunque de manera descafeinada. El grupo parlamentario "delega su representación en el acto en sus cargos institucionales". Esto es, la presidenta del Grupo Parlamentario y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz; los miembros de la Mesa, Esther Gil de Reboleño, y Gerardo Pisarello -aunque finalmente ha rechazado acudir por su "convicción republicana"- y la portavoz, Marta Lois. En total, 28 diputados no acudirán. Sumar argumentó que con su decisión de enviar solo a los cargos institucionales se conseguía combinar el "respeto institucional" y el "respeto a la ciudadanía", a la par que se respetaba la tradición independentista de la mayoría del grupo parlamentario.

Una decisión dentro de Sumar, que, sin embargo, no será respetada por Podemos. Las ministras de Podemos dentro del Gobierno de coalición, Ione Belarra e Irene Montero, no acudirán a la jura, según anunciaron este fin de semana. Según confirmó el partido consideran que es un acto para "blindar la monarquía". Tampoco acudirá el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, al considerar la ceremonia de una "exaltación" de la Monarquía. En el partido, la portavoz Sira Rego reafirmó que IU "no quiere contribuir a la exaltación de valores monárquicos".

Un boicot por parte de los socios de Sánchez que es minimizado por completo en Moncloa, donde defienden que cada partido es libre de "decidir" su asistencia o no y ensalzan la posición socialista. En el Ejecutivo tildan de "gran trascendencia" y como un "hito importante" la Jura de la Princesa Leonor pese a la ausencia de tres ministros y la mayoría de socios para la investidura. "El Gobierno estará prácticamente al completo", aseguró la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, quien evitó criticar a sus aliados parlamentarios.